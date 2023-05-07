Phẫn nộ vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ

Thế giới 07/05/2023 06:43

Một người chồng bị chụp lại hình ảnh đang túm cổ áo vợ và quát tháo trên đường khiến nhiều người 'phẫn nộ'. Cộng đồng mạng càng bất bình hơn khi biết cô vợ hiện cũng đang mang thai.

Ngày 3/5 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông trực tuyến Sanook đã đăng tải bức ảnh một người chồng vừa quát tháo vừa túm cổ áo vợ trên đường. 

Phẫn nộ vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ - Ảnh 1
Vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ - Ảnh: Sanook

 

Những bức ảnh được chia sẻ được cho là chụp trước một bệnh viện ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Hai vợ chồng đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe thì biết tin vợ có thai ngay trong ngày hôm đó.

Trước đó, người vợ vì không biết mình có thai nên đã dùng chút tiền đi mua mỹ phẩm đắt tiền. Anh chồng biết được liền tức giận và túm lấy cổ áo, đay nghiến cô. Cô vợ với dáng vẻ nhỏ bé chỉ biết đứng yên, run lên sợ hãi và không dám kháng cự. 

Phẫn nộ vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ - Ảnh 2
Anh chồng tức giận la hét, túm lấy cổ áo và đay nghiến cô vợ - Ảnh: Sanook

Theo lời anh chồng giãi bày thì hai vợ chồng cùng đi làm kiếm tiền, nhưng lương hàng tháng của cô vợ là 5.000 nhân dân tệ (khoảng 17 triệu đồng). Tuy nhiên, trước khi đến bệnh viện, cô vợ đã mua mỹ phẩm trị giá 3.800 nhân dân tệ (khoảng 12,9 triệu đồng).

Anh chồng nói: “Tôi có rất nhiều tiền phải trả, chẳng hạn như tiền vay mua nhà, tiền mua ô tô, nhưng vợ tôi luôn chỉ tiêu tiền vào việc chăm sóc cho bản thân. Bây giờ lỡ có bầu chắc vợ phải nghỉ làm nên tôi tức giận vợ tiêu tiền không có kế hoạch".

Phẫn nộ vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ - Ảnh 3
Cộng đồng mạng càng bất bình hơn khi biết được sự thật đằng sau - Ảnh: Sanook

Nghe anh chồng giải thích xong nhiều người càng bất bình, phẫn nộ hơn. Họ cho rằng chính bản thân cô vợ cũng không biết rằng mình đang mang thai nên có thể cô mong muốn món đồ mỹ phẩm đó từ lâu nên nay mới dám 'mạnh tay' mua từ chính tiền của mình. Hơn nữa việc có thai và sắp phải nghỉ làm cũng đâu phải là lỗi của cô ấy. 

Có người phẫn nộ phản hồi: “Cho dù mức độ ra sao thì cũng không có lý do gì để biện minh cho hành vi bạo lực đối với người vợ đang mang thai”, "Vợ có tiêu xài bao nhiêu thì việc túm cổ áo vợ đang mang thai là quá đáng". 

Phẫn nộ vợ bầu bị chồng 'tác động vật lý' ngay giữa đường, chỉ biết đứng yên vì quá sợ - Ảnh 4
Hiện cư dân mạng địa phương vẫn đang tranh luận sôi nổi về vấn đề này - Ảnh: Sanook

Tuy nhiên, có nhiều người cũng bênh vực cho anh chồng: "Tôi có thể hiểu tại sao anh lại hành động như vậy", "Tôi cũng sẽ rất tức giận khi thấy vợ mình tiêu xài hoang phí mà không có kế hoạch cho việc sinh con". 

Hiện cư dân mạng địa phương vẫn chia làm 2 phe tranh luận về vấn đề này. 

 

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Từ khóa:   tin thế giới tin xã hội vợ bầu bị chồng đánh

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