Người đàn ông trở nên nổi tiếng với câu quảng cáo gây choáng: "Ai muốn có con gái xinh giống tôi thì trả 47 tỷ"

"Nếu bạn muốn có một đứa con xinh đẹp với gen vượt trội của tôi, hãy trả 47 tỷ đồng".
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Mới đây, phương tiện truyền thông trực tuyến Oddity Central đã đưa tin về việc Poncho de Nigris, một doanh nhân kiêm influencer (người có ảnh hưởng) nổi tiếng người Mexico, đang gây tranh cãi vì bán phôi làm từ tinh trùng của mình và trứng của vợ.
Poncho cho biết anh đang cân nhắc việc bán hai phôi được tạo ra bằng cách thụ tinh nhân tạo giữa tinh trùng của mình và trứng của vợ để thụ thai.
Các cặp vợ chồng như Poncho đều đang nuôi con nhỏ nên sẵn sàng bán phôi cho bất kỳ ai có nhu cầu. Poncho cho biết sẽ không công bằng nếu tặng miễn phí các gen ưu việt của mình và sẽ bán chúng với giá 2 triệu USD (khoảng 47 tỷ đồng) mỗi phôi.
Anh đã được các bác sĩ đảm bảo rằng có gen tốt và tất cả các phôi đều được xác định là giới tính nữ.
Poncho thậm chí còn nói rằng việc bán những gen vượt trội cho người khác sẽ mang lại lợi ích cho nhân loại.
Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch của Poncho được anh thông báo, anh đã bị chỉ trích vì bán phôi đi ngược lại 'đạo đức sinh học'.
Poncho đã không bình luận về những lời chỉ trích này.