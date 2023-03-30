Định "úp sọt" bạn trai, cô gái lấy tinh trùng từ bao cao su lôi ra từ thùng rác

Thế giới 30/03/2023 16:18

Câu chuyện về một người đàn ông vào nhà vệ sinh sau khi ân ái với bạn gái và chứng kiến một cảnh tượng gây sốc đã được đưa tin.

Vào ngày 28/3 (giờ địa phương), phương tiện truyền thông EToday của Đài Loan đã đưa tin về câu chuyện một người đàn ông nhìn thấy cảnh bạn gái tự mình bôi tinh dịch đã gây sốc.

Câu chuyện lan truyền lần đầu tiên trên Reddit, một cộng đồng trực tuyến ở nước ngoài.

Định 'úp sọt' bạn trai, cô gái lấy tinh trùng từ bao cao su lôi ra từ thùng rác - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Pixabay

Một người đàn ông sống ở New York đã vào nhà vệ sinh sau khi ân ái với bạn gái và chứng kiến ​​cảnh bạn gái lấy bao cao su từ thùng rác ra.

Theo anh A, bạn gái anh đã lộn ngược bao cao su và lấy tinh dịch ra bôi vào bộ phận sinh dục của mình.

Định 'úp sọt' bạn trai, cô gái lấy tinh trùng từ bao cao su lôi ra từ thùng rác - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Pixabay

Quá bất ngờ, anh A nổi nóng nói: “Em đang làm trò gì vây?”, và định giật bao cao su ra nhưng bạn gái anh nói “Sao anh cản em?”

Anh A hỏi: “Có khả năng mang thai không?” và kêu ca: “Tôi không hiểu tại sao bạn gái mình lại hành động như vậy. Nghĩ mãi cũng không hiểu”.

Định 'úp sọt' bạn trai, cô gái lấy tinh trùng từ bao cao su lôi ra từ thùng rác - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Pixabay

Cư dân mạng sau khi nghe câu chuyện lại đưa ra những đồn đoán gây sốc khác.

Chẳng hạn như "Đây không phải là một cuộc tấn công mang thai sao?", "Tôi nghĩ có thể cô gái đã có thai sau khi quan hệ tình dục với một người đàn ông khác, nhưng có vẻ cô ấy đang cố khiến bạn trai hiểu nhầm là con mình”.

Mặt khác, việc anh A có lựa chọn chia tay bạn gái sau khi kể lại câu chuyện này hay không vẫn chưa được biết cụ thể.

Theo Insight

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Từ khóa:   quan hệ tình dục bao cao su chuyện chăn gối

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