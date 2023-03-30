Nam MC chuyên nghiệp hoàn thành chương trình đến phút cuối dù gặp sự cố ‘chảy máu mũi’

Thế giới 30/03/2023 15:42

Trong buổi phát sóng trực tiếp sáng nay (ngày 30/3), nam MC đã thể hiện sự chuyên nghiệp của mình đến phút cuối dù đang chảy máu mũi.

Vào sáng ngày 30/3, một sự cố phát sóng đã xảy ra trong một chương trình buổi sáng được phát sóng trực tiếp của đài KBS.

Khi đang nói về mối liên hệ giữa khai thác gỗ và lũ lụt, Park Jae-min, một diễn viên kiêm bình luận viên thể thao và là MC của chương trình đã xảy ra sự cố chảy máu mũi.

Nam MC chuyên nghiệp hoàn thành chương trình đến phút cuối dù gặp sự cố ‘chảy máu mũi’ - Ảnh 1
Ảnh từ chương trình của đài KBS

Được biết, MC Park Jae-min bị chảy máu mũi, nhưng vì đang phát sóng trực tiếp nên anh không thể thực hiện hành động đặc biệt nào.

Park Jae-min dùng khăn giấy lau mũi và cố gắng chạy lại chương trình, nhưng máu mũi anh vẫn không ngừng chảy ngay cả sau khi quảng cáo đã kết thúc. 

Nam MC chuyên nghiệp hoàn thành chương trình đến phút cuối dù gặp sự cố ‘chảy máu mũi’ - Ảnh 2

Nam MC chuyên nghiệp hoàn thành chương trình đến phút cuối dù gặp sự cố ‘chảy máu mũi’ - Ảnh 3

Ảnh từ chương trình của đài KBS

Cuối cùng, Park Jae-min vẫn phải tiếp tục dẫn chương trình phát sóng trong khi bịt mũi bằng khăn giấy.

Những hình ảnh này nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và có rất nhiều lời khen dành cho tinh thần chuyên nghiệp của Park Jae-min.

Những lời tán dương không ngớt dành cho nam MC vì đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc khi vẫn tiếp tục dẫn chương trình đến cuối mà không hề hoảng sợ dù bất ngờ bị chảy máu mũi.

Nam MC chuyên nghiệp hoàn thành chương trình đến phút cuối dù gặp sự cố ‘chảy máu mũi’ - Ảnh 4
Ảnh từ chương trình của đài KBS

Được biết MC Park Jae-min tốt nghiệp Đại học Quốc gia Seoul và hiện đang làm diễn viên kiêm bình luận viên thể thao.

Theo Insight

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Từ khóa:   MC chuyên nghiệp dẫn chương trình

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