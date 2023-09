Quảng cáo ‘Bán tinh trùng của nam sinh đẹp trai, tốt nghiệp đại học’ cháy hàng chỉ sau 3 tiếng

Theo tờ New York Times, các ngân hàng tinh trùng lớn ở Mỹ gần đây thông báo “số người muốn có tinh trùng đã tăng 20% đến 30%, nhưng nguồn cung đã bị cắt giảm một nửa”. Có hàng trăm người đàn ông và 14.000 phụ nữ đăng ký trên một trang mua bán tinh trùng nổi tiếng.

Tờ New York Times (NYT) của Mỹ và Daily Mail của Anh gần đây đưa tin rằng tinh trùng của đàn ông cần cho quá trình thụ tinh nhân tạo đang bị thiếu hụt ở Mỹ và châu Âu. Điều này là do số lượng phụ nữ cố gắng có con mà không có vợ hoặc chồng tăng nhanh trong cuộc khủng hoảng Covid-19, trong khi số lượng người hiến tặng tinh trùng giảm mạnh.

Tại Hoa Kỳ, có khoảng 30.000 đến 60.000 trẻ sơ sinh được sinh ra mỗi năm nhờ tinh trùng hiến tặng. Tuy nhiên, ngân hàng tinh trùng và các bệnh viện thụ tinh nhân tạo không thể hoạt động bình thường do ảnh hưởng của Covid-19. Số lượng nam giới thường xuyên đến các phòng khám để khám sức khỏe và cung cấp tinh trùng cũng giảm đáng kể. Đặc biệt, chỉ có một số lượng hạn chế những người hiến tặng tinh trùng có ngoại hình, trí tuệ và sức khỏe mà phụ nữ ưa thích, và sự cạnh tranh rất khốc liệt.

Cặp đôi đồng tính nữ người Anh thụ thai nhờ tinh trùng hiến tặng qua Facebook. Ảnh Daily Mail

Chính vì vậy, ngày càng có nhiều trường hợp giao dịch tinh trùng trực tiếp giữa các cá nhân trên mạng xã hội như Facebook và TikTok. Được biết, có khá nhiều nam giới thích hình thức giao dịch trực tiếp này hơn vì họ có thể cho bao nhiêu tinh trùng cũng như kiểm tra xem đứa trẻ có phát triển tốt hay không.

Ari Nagel (ngoài cùng bên trái), giáo sư đại học độc thân 45 tuổi ở New York được mệnh danh là "vua tinh trùng" của Mỹ. Ông đã tới châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi để hiến tặng tinh trùng và có hơn 70 “đứa con”. Ảnh NBC

Vì lý do này, những “siêu hiến tặng” nổi tiếng với phụ nữ cũng xuất hiện. Một người đàn ông 29 tuổi ở California bắt đầu hiến tinh trùng vào năm ngoái nói với New York Times: “Tôi có 35 người con ruột và 5 người nữa sẽ ra đời”. Một giáo sư đại học độc thân 45 tuổi ở New York đã tới châu Âu, châu Á, Nam Mỹ và châu Phi để hiến tặng tinh trùng và có hơn 70 “đứa con”. Tại Hà Lan, một nhạc sĩ ở độ tuổi 30 được cho là đã hiến tặng tinh trùng cho ít nhất 300 người trong vòng 5 năm qua thông qua các giao dịch cá nhân với một ngân hàng tinh trùng. Những phụ nữ trên khắp thế giới đã nhận tinh trùng từ anh được cho là đang thực hiện các biện pháp ngăn cản những đứa trẻ cùng cha kết hôn trong tương lai bằng cách thiết lập một hội nhóm trên Facebook.

Theo Chosun Ilbo