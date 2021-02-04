Nữ Youtuber nóng bỏng trực tiếp 'thị phạm' cách thay đồ trong ô tô khiến dân mạng ‘nổ mắt’

Nữ Youtuber nóng bỏng Kim Sun Young vốn là cái tên vô cùng quen thuộc với cư dân mạng Hàn Quốc. Cô nổi tiếng với những video khoe thân táo bạo cùng nhiều hành động kích thích khiến người xem phải “nổ mắt”. Mới đây, lấy cớ cuộc sống bận rộn, mọi người cần tiết kiệm thời gian một cách tuyệt đối, Sun Young vừa tung ra một đoạn clip thay quần áo trên ô tô. Cô cho rằng, việc này là hết sức cần thiết đối với bất kỳ ai, đặc biệt là các ngôi sao giải trí. Tuy nhiên, vì thực hiện “quá chi tiết” cùng nhiều tư thế phản cảm đã khiến cô nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Vẻ ngoài nóng bỏng của Kim Sun Young

Cô luôn xuất hiện với trang phục gợi cảm

Cụ thể, ngay từ những giây đầu tiên, người hâm mộ đã được phen “há hốc” khi Sun Young hướng dẫn cách mặc quần jean và áo sơ mi thần tốc. Chỉ với vài hành động đơn giản như ngả ghế phụ ra, kéo khóa và thay quần vào nhưng khi chính nữ Youtuber thực hiện thì đó lại là chuyện khác. Thân hình đẫy đà của cô khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.