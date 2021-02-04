Nữ Youtuber nóng bỏng trực tiếp 'thị phạm' cách thay đồ trong ô tô khiến dân mạng ‘nổ mắt’

Thế giới 04/02/2021 14:00

Một nữ Youtuber nóng bỏng muốn dạy mọi người cách tiết kiệm thời gian bằng việc thay đồ trên xe ô tô. Đoạn clip của cô sau đó lại nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Nữ Youtuber nóng bỏng Kim Sun Young vốn là cái tên vô cùng quen thuộc với cư dân mạng Hàn Quốc. Cô nổi tiếng với những video khoe thân táo bạo cùng nhiều hành động kích thích khiến người xem phải “nổ mắt”. Mới đây, lấy cớ cuộc sống bận rộn, mọi người cần tiết kiệm thời gian một cách tuyệt đối, Sun Young vừa tung ra một đoạn clip thay quần áo trên ô tô. Cô cho rằng, việc này là hết sức cần thiết đối với bất kỳ ai, đặc biệt là các ngôi sao giải trí. Tuy nhiên, vì thực hiện “quá chi tiết” cùng nhiều tư thế phản cảm đã khiến cô nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng.

nu youtuber nong bong 1
Vẻ ngoài nóng bỏng của Kim Sun Young 
nu youtuber nong bong 2
Cô luôn xuất hiện với trang phục gợi cảm

Cụ thể, ngay từ những giây đầu tiên, người hâm mộ đã được phen “há hốc” khi Sun Young hướng dẫn cách mặc quần jean và áo sơ mi thần tốc. Chỉ với vài hành động đơn giản như ngả ghế phụ ra, kéo khóa và thay quần vào nhưng khi chính nữ Youtuber thực hiện thì đó lại là chuyện khác. Thân hình đẫy đà của cô khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.

nu youtuber nong bong 3
Video bắt đầu vô cùng nóng bỏng
nu youtuber nong bong 4
Nữ Youtuber làm việc này rất tự nhiên

Tiếp theo, cô bắt đầu chuyển sang thay váy. Công đoạn này khiến cô mất không ít công sức. Dù đã cố gắng “khéo léo” hết mức có thể, nhưng những hành động và tư thế của cô không thể không khiến cho mọi người hiểu lầm.

nu youtuber nong bong 5
Mặc chiếc váy tốn của cô khá nhiều công sức

Thêm một chi tiết khá quan trọng nữa là ô tô của Sun Young không sử dụng kính mờ. Điều này có nghĩa là người đi hoàn toàn có thể nhìn thấy màn “cởi đồ” của cô bên trong. Mà sự thật là cũng có rất nhiều người cố ý dừng lại xem vì tò mò. 

Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều chỉ trích nó quá phản cảm và Sun Young chỉ cố tình bày trò để tiếp tục khoe thân mà thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng nó rất thú vị và có ích.

Phiên xét xử online đang diễn ra, luật sư bỗng chốc làm điều này khiến mọi người đỏ mặt

Phiên xét xử online đang diễn ra, luật sư bỗng chốc làm điều này khiến mọi người đỏ mặt

Để tránh Covid-19, một phiên toà online đã được diễn ra. Tuy nhiên, việc “lộ cảnh nóng” của vị luật sư đã làm mọi người bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Hàn Quốc youtuber sexy thay đồ trên ô tô

TIN MỚI NHẤT

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Ơn trên báo hỷ: 3 con giáp may mắn vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong 19 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Sau ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Trúng số độc đắc đúng ngày 11/10/2026, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Từ 10/10 đến 20/10, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả giàu sang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 6h sáng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Qua đêm nay, 3 con giáp ơn trên ban phát LỘC VÀNG, tiền tiêu chẳng hết, sự nghiệp thăng cấp vùn vụt, của nả chất đầy kho

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Nỗi bàng hoàng khi đi phát thiệp cưới lần hai và câu nói khiến cuộc tình vỡ mộng

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích