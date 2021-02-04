Nữ Youtuber nóng bỏng trực tiếp 'thị phạm' cách thay đồ trong ô tô khiến dân mạng ‘nổ mắt’

Một nữ Youtuber nóng bỏng muốn dạy mọi người cách tiết kiệm thời gian bằng việc thay đồ trên xe ô tô. Đoạn clip của cô sau đó lại nhận được ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.
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Nữ Youtuber nóng bỏng Kim Sun Young vốn là cái tên vô cùng quen thuộc với cư dân mạng Hàn Quốc. Cô nổi tiếng với những video khoe thân táo bạo cùng nhiều hành động kích thích khiến người xem phải “nổ mắt”. Mới đây, lấy cớ cuộc sống bận rộn, mọi người cần tiết kiệm thời gian một cách tuyệt đối, Sun Young vừa tung ra một đoạn clip thay quần áo trên ô tô. Cô cho rằng, việc này là hết sức cần thiết đối với bất kỳ ai, đặc biệt là các ngôi sao giải trí. Tuy nhiên, vì thực hiện “quá chi tiết” cùng nhiều tư thế phản cảm đã khiến cô nhận không ít chỉ trích từ cộng đồng mạng.
Cụ thể, ngay từ những giây đầu tiên, người hâm mộ đã được phen “há hốc” khi Sun Young hướng dẫn cách mặc quần jean và áo sơ mi thần tốc. Chỉ với vài hành động đơn giản như ngả ghế phụ ra, kéo khóa và thay quần vào nhưng khi chính nữ Youtuber thực hiện thì đó lại là chuyện khác. Thân hình đẫy đà của cô khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.
Tiếp theo, cô bắt đầu chuyển sang thay váy. Công đoạn này khiến cô mất không ít công sức. Dù đã cố gắng “khéo léo” hết mức có thể, nhưng những hành động và tư thế của cô không thể không khiến cho mọi người hiểu lầm.
Thêm một chi tiết khá quan trọng nữa là ô tô của Sun Young không sử dụng kính mờ. Điều này có nghĩa là người đi hoàn toàn có thể nhìn thấy màn “cởi đồ” của cô bên trong. Mà sự thật là cũng có rất nhiều người cố ý dừng lại xem vì tò mò.
Sau khi được chia sẻ, đoạn clip đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số mọi người đều chỉ trích nó quá phản cảm và Sun Young chỉ cố tình bày trò để tiếp tục khoe thân mà thôi. Tuy nhiên, cũng có một số người cho rằng nó rất thú vị và có ích.