Phiên xét xử online đang diễn ra, luật sư bỗng chốc làm điều này khiến mọi người đỏ mặt

Thế giới 01/02/2021 15:22

Để tránh Covid-19, một phiên toà online đã được diễn ra. Tuy nhiên, việc “lộ cảnh nóng” của vị luật sư đã làm mọi người bất ngờ.

Đại dịch Covid-19 đang lây lan trên khắp thế giới. Việc thực hiện giãn cách xã hội là rất cần thiết, các hoạt động yêu cầu tập trung đông người như học tập, làm việc trực tiếp đều được thay thế bằng online. Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến nhiều sự cố vô cùng đáng tiếc. Điển hình là việc 1 vị luật sư đã lộ cảnh nóng khi ông đang tham dự phiên tòa trực tuyến vào ngày 26/1 vừa qua.

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Phiên tòa đang được diễn ra

Truyền thông địa phương đưa tin, cụ thể, thông qua phần mềm Zoom, một vụ gian lận, tống tiền và buôn bán đất trái phép đã được mang ra xét xử online tại Pichanaki, vùng Junin (Peru) vào ngày 26/1. Tham gia phiên tòa gồm thẩm phán John Chahua Torres, luật sư bào chữa Hector Paredes Robles và nhiều thành viên khác có liên quan.

Mọi việc đang diễn ra bình thường cho đến khi một hình ảnh lạ từ màn hình zoom của vị luật sư khiến mọi người chú ý. Ông Hector và một người phụ nữ đang trong tình trạng thỏa thân và “thoải mái” quan hệ mà không biết rằng webcam phía mình đang mở. Đáng chú ý, người phụ nữ này còn là nhân chứng của ông trong vụ kiện.

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Vị luật sư không biết webcam đang được bật

Cả phiên tòa như “chết đứng” và phải dừng lại ngay sau đó. Thẩm phán đã nhờ một cảnh sát khác cố liên lạc để thông báo với Hector rằng cảnh tượng “đáng xấu hổ” của ông đang được phát cho mọi người cùng xem và yêu cầu ông “chấm dứt ngay lập tức”.

Tuy nhiên, đoạn clip của ông Hector vẫn bị lan truyền khắp nơi. Nó đã gây ra một làn sóng phẫn nộ lớn trong dư luận. Đa số ý kiến cho rằng hành động này thật thiếu tôn trọng và không thể chấp nhận được. Thậm chí, người vi phạm lại là một luật sư thì thật khó bỏ qua.

Ngày 29/1, ông Hector đã bị cấm tiếp tục tham gia phiên tòa về vụ gian lận ấy. Hiện tại, Bộ Công cộng Peru và hội luật sư địa phương đang tiến hành xem xét và đưa ra mức xử lý thích hợp cho vi phạm này. 

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