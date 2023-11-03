Những đạo lý sinh tồn chỉ khi sau tuổi 40 con người mới thực sự nhận ra, càng đọc càng thấm

Thế giới 03/11/2023 17:01

Luật sư luôn hy vọng bạn đi kiện, người sửa xe hy vọng bạn hỏng xe, các chuyên gia về tình cảm luôn mong hôn nhân của bạn trục trặc, chỉ những tên trộm mới mong bạn giàu có.

Mới đây, một bài viết về đạo lý sinh tồn được chia sẻ trên Toutiao và nhận được sự đồng tình của đông đảo cư dân mạng xứ Trung. Tác giả bài viết chia sẻ những bài học mà bản thân đã đúc rút được sau nhiều năm bôn ba và mong muốn rằng, những điều mình chia sẻ sẽ giúp nhiều người không phải đi đường vòng khi đối mặt với sóng gió.

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 Có những bài học cuộc sống chỉ khi nào trải qua rất nhiều sóng gió chúng ta mới đúc rút được - Ảnh minh họa: Internet

Những ai làm bạn xấu hổ thì 100% người đó coi thường bạn chứ không phải vì EQ (chỉ số cảm xúc) thấp. Trong cuộc sống, nhiều người thường lấy lý do EQ thấp để bào chữa cho sự thẳng thắn của mình. Thực chất, những người này không hề quan tâm đến bạn. Họ đã cân nhắc mọi chuyện trước khi làm tổn thương bạn. Nếu họ biết bạn dễ bắt nạt, họ sẽ cố tình làm bạn xấu hổ, nếu họ biết bạn là người mềm yếu, họ sẽ cố tình lợi dụng bạn. Những người này sẽ không ngừng so sánh và cuối cùng vẫn chọn cách làm tổn thương bạn. Đối với những người này, bạn không cần phải chịu đựng, hãy nổi giận khi cần thiết.

Người đâm sau lưng bạn thường là người quen, chỉ có người đó mới biết đâm chỗ nào đau nhất. Vì vậy, hãy cảnh giác với những người cố tình tiếp cận và muốn làm quen với bạn. Một khi bạn đã tin tưởng người đó vô điều kiện, họ có thể dùng một mũi tên đâm vào xương sống của bạn khiến bạn đau đớn vô cùng.

Nếu có bí mật thì hãy giữ trong lòng, khi đã nói ra rồi thì không thể trách người khác buôn chuyện. Trong cuộc sống này, ngày hôm nay “bí mật” có thể là chất xúc tác để bạn và người khác xây dựng mối quan hệ tốt hơn, đồng thời nó cũng có thể là vết thương chí mạng khiến bạn sẽ chết vào ngày mai. Khi đã trưởng thành, chúng ta phải học cách che giấu những lo lắng của mình. Dù trái tim có đầy lỗ hổng cũng nên giữ im lặng, hãy giữ gìn thể diện của bản thân hoặc ít nhất cũng nên tỏ ra bình tĩnh khi sóng gió bủa vây.

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 Đối mặt với sóng gió, chúng ta nên bình tĩnh để đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất - Ảnh minh họa: Internet

Khi bạn có nhiều thứ người ta ghét bạn, khi bạn không có gì trong tay người ta cười bạn, khi bạn nghèo người ta khinh bạn, nhưng khi bạn giàu người ta lại sợ bạn. Đây là bản chất xấu của một con người. Mọi người vẫn hay chia sẻ câu nói: “Luật sư luôn hy vọng bạn đi kiện, người sửa xe hy vọng bạn hỏng xe, các chuyên gia về tình cảm luôn mong hôn nhân của bạn trục trặc, chỉ những tên trộm mới mong bạn giàu có”, và có lẽ đây cũng là thực tế cuộc sống.

Trong cuộc sống này, có rất nhiều người không thích bạn. Bởi vì thành công của bạn sẽ phơi bày những thất bại của họ, vinh quang của bạn sẽ khiến họ đau đớn. Và khi bạn té ngã, xung quanh bạn sẽ bủa vây bởi tiếng cười. Với những con người như vậy, điều tốt nhất bạn có thể làm là duy trì phép lịch sự tối thiểu và đừng thân thiết quá mức bởi vì họ sẽ không bao giờ thật lòng với bạn.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung thực tế cuộc sống vết thương chí mạng

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