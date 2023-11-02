Cụ ông 70 tuổi ôm hoa cầu hôn cô gái 20 tuổi gây sốt cộng đồng mạng

Thế giới 02/11/2023 17:17

Mới đây, một cụ ông 70 tuổi đã gây sốt cộng đồng mạng khi ôm bó hoa to đến tỏ tình và cầu hôn một cô gái 20 tuổi.

Theo Toutiao, mới đây một cụ ông 70 tuổi đến từ An Huy, Trung Quốc đã khiến cư dân mạng xứ Trung dậy sóng bởi hành động của mình. Được biết, cụ ông 70 tuổi này sở hữu 3 tòa nhà, có cuộc sống an nhàn và có lương hưu.

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 Cụ ông 70 tuổi ôm bó hoa to tỏ tình với cô gái trẻ

Cụ ông 70 tuổi này đã để ý đến cô nhân viên làm đẹp ở tầng dưới. Sau khi tốt nghiệp, cô gái đã chọn làm việc tại tiệm làm đẹp này, tuy lương không cao nhưng cô gái cảm thấy công việc ổn định. Không biết từ khi nào, ông lão bắt đầu để ý đến cô gái và thường xuyên lui tới tiệm làm đẹp. Lúc đầu, mọi người đều cho rằng ông lão chỉ đùa cho vui và không ai coi trọng chuyện này.

Tuy nhiên, một ngày nọ, ông lão bất ngờ đứng trước cửa tiệm, tay ôm một bó hoa to khiến cô gái bị sốc. Cụ ông 70 tuổi tỏ tình với cô gái: “Cô gái, anh đã thích em ngay từ ngày đầu tiên em đến cửa hàng làm việc. Tuy chúng ta chênh lệch tuổi tác khá nhiều nhưng điều này không cản trở tình yêu anh dành cho em…”.

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 Cụ ông cho biết, bản thân mình đã yêu cô gái ngay từ ngày đầu tiên cô đến đây làm việc
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 Lời tỏ tình cùng hành động của cụ ông 70 tuổi khiến cộng đồng mạng xứ Trung đứng ngồi không yên

Nói xong, ông lão sải bước vào trong và đặt bó hoa trên tay cạnh cô gái. Theo người chụp ảnh, ông lão này đã hơn 70 tuổi và sở hữu 3 tòa nhà tại địa phương, ông có cuộc sống an nhàn và có lương hưu. Ở tuổi này, nhu cầu của ông rất đơn giản và chỉ mong tìm được một người phụ nữ có thể đồng hành cùng với mình. Câu chuyện này sau khi được đăng tải đã nhận về rất nhiều bình luận từ cộng đồng mạng xứ Trung. Nhiều người cho rằng, hành động của cụ ông chỉ là đùa cho vui mà thôi, nhưng cũng có nhiều người cho rằng, cụ ông thực sự đã trúng tiếng sét ái tình.

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Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung cộng đồng mạng xứ Trung tiếng sét ái tình

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