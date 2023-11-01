Nữ sinh viên bị nhân viên dọn dẹp cưỡng hiếp rồi đổ nước lên người để tiêu hủy chứng cứ

Thế giới 01/11/2023 16:51

Nạn nhân 23 tuổi và là sinh viên một trường đại học, khi cô xuống xe một mình, tên yêu râu xanh đã lặng lẽ đi theo rồi cưỡng hiếp.

Ngày 31/10, truyền thông Hong Kong đưa tin về một vụ cưỡng khiếp khiến cộng đồng mạng xứ Trung xôn xao. Được biết, nạn nhân là nữ sinh viên đang theo học tại Singapore. Sáng sớm ngày 4/5/2019, cô gái bước xuống xe một mình, trên đường đi cô không ngừng cãi nhau với bạn trai qua điện thoại. Cô vừa đi vừa khóc, khi đó, một người dọn dẹp tên Chinnaiah Karthik đến từ Ấn Độ đã lặng lẽ đi theo cô nữ sinh.

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 Khi đang nói chuyện điện thoại với bạn trai, nạn nhân đã bị tên yêu râu xanh theo dõi - Ảnh minh họa: Internet

Phát hiện có người đi theo, cô gái đã mắng hắn rồi thông báo sự việc cho bạn trai. Ngay khi đó, tên yêu râu xanh đã đuổi kịp và tát vào mặt nạn nhân. Bạn trai của cô gái biết có chuyện chẳng lành xảy ra nên đã gọi điện cho bạn cùng phòng của cô gái nhờ báo cảnh sát.

Cùng lúc đó, tên yêu râu xanh túm cổ cô gái rồi kéo nạn nhân vào một khu rừng gần đó rồi cưỡng hiếp. Sau khi thực hiện hành vi thú tính của mình, hắn lấy chai nước trong ba lô của cô gái rồi đổ phần nước còn lại vào thân dưới của cô gái để tiêu hủy chứng cứ rồi tẩu thoát. Vào chiều ngày hôm sau, cảnh sát đã bắt giữ Chinnaial Karthik.

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 Sau khi cưỡng hiếp nạn nhân, tên yêu râu xanh đã lấy nước đổ vào thân dưới của nạn nhân để tiêu hủy bằng chứng - Ảnh minh họa: Internet

Trong quá trình xét xử vụ án, cơ quan công tố chỉ ra rằng, báo cáo chấn thương thể xác và tinh thần của nạn nhân cho thấy, đến tháng 7 năm nay, cô gái vẫn gặp ác mộng và có ý định tự tử. Tuy nhiên, bị cáo khai rằng mình uống rượu cả ngày nên không nhớ sự việc xảy ra như thế nào. Không chỉ vậy, hắn còn khai rằng bản thân bị ảo giác nhiều năm qua. Phải đến phiên tòa ngày 27/10 vừa qua tên yêu râu xanh mới chịu nhận tội, hắn bị tuyên án 16 năm tù giam và bị đánh 12 roi.

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Từ khóa:   báo cảnh sát cộng đồng mạng xứ Trung yêu râu xanh

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