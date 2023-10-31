Cô gái 25 tuổi dành 3 ngày tự tổ chức tang lễ cho bản thân thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng

Thế giới 31/10/2023 10:40

Mới đây, một cô gái 25 tuổi đã mời những người bạn đến tham gia “tiệc tang lễ” của mình trong 3 ngày gây sốt cộng đồng mạng.

Cô gái có tên Tiểu Uông – 25 tuổi đến từ Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã tham gia nhiều đám cưới của bạn bè, cô cũng thường bị bạn bè trêu chọc: “Bao giờ mới được ăn cưới Tiểu Uông?” Vì muốn làm điều đặc biệt nên mới đây, cô gái 25 tuổi này đã dành 3 ngày tổ chức “tiệc tang lễ” cho chính bản thân mình và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

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 Cô gái 25 tuổi đã dành 3 ngày tự tổ chức tang lễ cho chính bản thân mình

Tiểu Uông cho biết, từ khi còn nhỏ cô đã ít nhận được sự quan tâm từ những người trong gia đình. Sáu tháng trước, Tiểu Uông và người bạn trai hẹn hò được 3 năm bàn chuyện kết hôn, vậy nhưng bố mẹ bạn trai lại phản đối vì khoảng cách giữa hai gia đình quá lớn. Chính vì vậy, cả hai đành chia tay.

Sau khi chia tay bạn trai, Tiểu Uông đến Thành Đô làm việc, tại đây cô quen một nhóm bạn rất cá tính và cô đã bị “lây nhiễm” tính cách này. Khi bị nhóm bạn trêu chọc khi nào tổ chức đám cưới, Tiểu Uông liền trả lời: “Không biết khi nào mới tổ chức tiệc cưới nhưng tiệc khác thì sẽ có”. Chính vì vậy, cô gái 25 tuổi này đã tổ chức “tiệc đám tang” của mình trong 3 ngày.

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Đối với Tiểu Uông, đây là cách chữa lành cho chính mình sau khi chia tay người yêu

Tiểu Uông cho biết, vào ngày cô tổ chức tang lễ, có hơn 10 người bạn đến tham gia. Khi Tiểu Uông nằm xuống và bắt đầu thực hiện các nghi thức, bạn bè của cô đã chia sẻ những điều họ muốn nói, quan điểm của họ về cái chết và những rắc rối họ gặp phải trong cuộc sống. Sau đó mọi người đều ôm Tiểu Uông.

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 Những người bạn tham gia tang lễ của Tiểu Uông

Ban đầu mọi người đều không thể hiểu được hành động này của Tiểu Uông nhưng cô cho biết, hoàn thành tang lễ cho bản thân đối với cô cũng là một cách chữa lành cho chính mình sau khi chia tay người yêu. Khi tang lễ kết thúc, Tiểu Uông nhận thấy không còn gì phải hối tiếc cho cuộc tình trước đây nữa và cô đã sẵn sàng bước đi trên con đường phía trước.

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Từ khóa:   cộng đồng mạng xứ Trung #tổ chức đám cưới chia tay người yêu

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