Người chồng không hiểu tại sao vợ lại nhảy lầu trong khi gia đình 4 người vẫn đang hạnh phúc, đến khi xem điện thoại của vợ anh mới phát hiện bí mật động trời.

Một đêm giữa tháng 12 năm 2022, khi còi xe cấp cứu kêu inh ỏi, các hộ dân trong một khu dân cư ở thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc không ngừng gửi tin nhắn cho nhau, nội dung tin nhắn: “Có người nhảy lầu”. Người nhảy lầu là Vu – một người dân của khu dân cư này. Sau khi Vu được đẩy vào phòng cấp cứu, chồng của Vu là anh Lưu tuyệt vọng dựa vào cửa phòng cấp cứu. Anh không hiểu vì sao vợ anh lại nhảy lầu khi gia đình đang hòa thuận, 4 người sống vui vẻ, hạnh phúc. Anh Lưu cho biết, vợ anh không có biểu hiện gì bất thường trước khi xảy ra chuyện.

Vợ bất ngờ nhảy lầu tự tử, anh Lưu không biết lý do vì sao - Ảnh minh họa: Internet Cho đến khi anh Lưu cầm điện thoại của vợ lên mới phát chuyện động trời. Càng nhìn anh càng sợ hãi, hóa ra vợ anh đã bị lừa đảo trực tuyến. Chỉ trong vòng 10 ngày, chị Vu đã được hướng dẫn tải xuống một ứng dụng lừa đảo đồng thời chuyển hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 340 triệu đồng) vào tài khoản do kẻ lừa đảo chỉ định. Vào ngày xảy ra sự việc, Vu yêu cầu đối phương trả tiền nhưng kẻ lừa đảo đã chặn Vu. Đến lúc này, Vu biết mình bị lừa và cảm thấy không thể giải thích với gia đình nên đã chọn cách tự tử. Sau khi biết sự thật, anh Lưu liền gọi điện báo cảnh sát. Sau khi điều tra, phía cảnh sát đã khoanh vùng nghi phạm hình sự họ Ngưu. Được biết, dưới sự sắp xếp của công ty lừa đảo trên mạng, Ngưu đã thực hiện các hành vi lừa đảo và Vu chính là một trong các nạn nhân của hắn. Được biết, hiện tại Vu đang thất nghiệp, bị gãy xương toàn thân do nhảy từ trên cao xuống và vẫn chưa qua cơn nguy kịch. Anh Lưu là tài xế xe tải, sau sự việc anh Lưu cũng không có việc làm vì phải chăm sóc vợ. Hai đứa con nhỏ một đứa học tiểu học, một đứa học mẫu giáo, cha mẹ hai bên đều đã già và có nhiều bệnh tật. Vì toàn bộ số tiền tiết kiệm đã bị lừa đảo nên tiền điều trị y tế cho Vu gia đình đều phải vay mượn từ người thân và bạn bè.

Chỉ đến khi cầm đến điện thoại của vợ, anh Lưu mới phát hiện bí mật động trời - Ảnh minh họa: Internet Khi các nghi phạm bị thẩm vấn, phía cảnh sát cũng cho họ biết về tình hình hiện tại của Vu và yêu cầu họ trả lại số tiền đã lừa đảo. Cuối cùng những kẻ lừa đảo cũng đã chịu trả lại số tiền cho Vu. Mới đây, tòa án đã phạt Ngưu 2 năm 10 tháng tù giam và 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu đồng) vì tội lừa đảo. 5 bị cáo khác cũng bị buộc tội hỗ trợ hoạt động cho tội phạm mạng và đều bị xử phạt tương ứng.

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