Năm năm trước, bé gái 10 tuổi bị một giáo viên nam cưỡng hiếp tại một trung tâm giáo dục, vậy nhưng phải đến khi 15 tuổi cô bé mới nói sự thật với mẹ.

Theo Sohu, mới đây, bà Điền đến từ Hải Khẩu, Hải Nam, Trung Quốc tiết lộ với truyền thông rằng, 5 năm trước cô con gái Tiểu Hoa khi đó mới 10 tuổi đã bị một giáo viên nam cưỡng hiếp tại một trung tâm giáo dục. Sau đó, nam giáo viên này uy hiếp, đe dọa khiến Tiểu Hoa sợ hãi không dám kể sự thật với bố mẹ. Từ đó, Tiểu Hoa không muốn đến trung tâm giáo dục này nữa và mắc chứng trầm cảm. Bà Điền cho biết thêm, trước đó bà quen biết Trương – người phụ trách trung tâm giáo dục này trong nhiều năm. Vào năm 2018, khi đó Tiểu Hoa mới 10 tuổi, vì nơi ở của gia đình bị phá bỏ nên bà Điền đã gửi Tiểu Hoa đến trung tâm của Trương ở cho tiện việc học tập. Theo thỏa thuận, Tiểu Hoa sẽ ăn ngủ tại trung tâm từ thứ 2 đến thứ 6, bố mẹ sẽ đón Tiểu Hoa về nhà vào hai ngày cuối tuần.

Tiểu Hoa bị chồng của Trương cưỡng hiếp từ năm 10 tuổi nhưng 5 năm sau cô bé mới dám nói sự thật với gia đình - Ảnh minh họa: Internet Vào một ngày thứ 6 của năm 2018, chồng bà Điền đến trung tâm để đón Tiểu Hoa về nhà. Cô bé khóc suốt trên quãng đường từ trung tâm về nhà. Lúc đó, bố cô bé cho rằng Tiểu Hoa có mâu thuẫn với bọn trẻ ở trung tâm nên không chú ý nhiều đến con. Sau khi về nhà, Tiểu Hoa lại nằm trên giường khóc và nói rằng nửa thân dưới bị đau. Bà Điền phát hiện có một ít máu dính trên quần lót của con nên đề nghị đưa cô bé đến bệnh viện kiểm tra nhưng Tiểu Hoa nhất quyết không chịu đi. “Là lỗi của tôi, tôi đã quá bất cẩn, lẽ ra khi đó tôi phải đưa con bé đến bệnh viện kiểm tra” – bà Điền tự trách bản thân mình. Cũng từ đó, Tiểu Hoa dường như trở thành một người khác, cô bé vốn hoạt bát, vui vẻ, thích nói chuyện với bố mẹ nhưng sau sự việc đó, Tiểu Hoa ngày càng ít nói và lúc nào cũng muốn nổi cáu. Bà Điền không biết sự thật lại nghĩ rằng con gái mình đang ở tuổi nổi loạn.

Năm nay, Tiểu Hoa 15 tuổi và đã thi đỗ một trường cấp 3. Đầu tháng 9, Tiểu Hoa và vợ chồng bà Điền cùng đến trường để đăng ký. Trên đường đến trường, Tiểu Hoa nói với mẹ: “Mẹ có biết bóng tối là gì không? Con rất khó chịu, con đã chịu đựng rất lâu rồi…”. Sau khi trở về nhà, Tiểu Hoa đã gọi mẹ vào phòng và nói: “Con đã lớn và biết một chút về pháp luật, con nói cho mẹ biết điều này, những gì con nói đều là sự thật”. Tiểu Hoa nói với mẹ rằng, cô đã bị chồng của Trương cưỡng hiếp. Người này họ Vạn và cũng là giáo viên nhưng dạy ở trường khác. Sau khi cưỡng hiếp Tiểu Hoa, Vạn đã đe dọa cô bé rằng, nếu Tiểu Hoa nói chuyện này với gia đình thì hắn sẽ giết cả gia đình cô. Tiểu Hoa cho biết vì còn quá nhỏ và bị thầy Vạn uy hiếp nên chưa nói sự việc này với ai, mãi cho đến khi học cấp 3, Tiểu Hoa nhớ lại mọi việc và sợ rằng có nhiều học sinh khác cũng bị như mình nên đã nói cho mẹ biết. Vạn đe dọa Tiểu Hoa, nếu nói việc này với ai hắn sẽ giết cả gia đình cô bé - Ảnh minh họa: Internet Bà Điền nói lại sự việc này với chồng, hai người bàn tính gặp Vạn để hỏi rõ tình hình nhưng người này “tránh mặt” và không thừa nhận hành vi hiếp dâm. Vào ngày 7/10 vợ chồng bà Điền đã báo cảnh sát. Hồ sơ bệnh án của Tiểu Hoa cho thấy, màng trinh của cô bé bị rách và là vết thương cũ. Các chuyên gia tâm lý cho biết, Tiểu Hoa bị trầm cảm và phải điều trị trong một thời gian. Khi các phóng viên liên hệ với Trương thì người này nói rằng có thể chồng mình bị gài bẫy. Năm 2018, ngoài Tiểu Hoa học tại trung tâm còn có hai cậu bé nữa. Người này cho biết, Vạn và Tiểu Hoa không có thời gian gặp nhau nên không có chuyện chồng cô cưỡng hiếp cô bé 10 tuổi. Vậy nhưng ngay sau đó, có thông tin cho rằng, Vạn đã bị công an bắt giữ và áp dụng các biện pháp cưỡng chế để phục vụ công tác điều tra.

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