Cụ ông 92 tuổi nộp đơn ly hôn với người vợ trẻ vì lý do chẳng thể ngờ

Mới đây, một cụ ông 92 tuổi đã nộp đơn ly hôn với người vợ 56 tuổi của mình lên tòa án vì nghi ngờ người vợ lấy trộm tiền của mình.

Vụ việc cụ ông 92 tuổi sống tại Tứ Xuyên, Trung Quốc đưa người vợ 56 tuổi của mình ra tòa đòi ly hôn, đồng thời thu hồi thẻ ngân hàng cũng như sổ tiết kiệm nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung. Được biết, vì nghi ngờ người vợ trẻ lấy trộm tiền của mình nên cụ ông 92 tuổi đã nộp đơn ly hôn.

Cụ ông 92 tuổi cương quyết đòi ly hôn với vợ trẻ vì nghi ngờ người vợ đã lấy trộm tiền của mình

Theo Toutiao, cặp đôi kết hôn vào tháng 7 năm ngoái, cụ ông 92 tuổi họ Vạn, sống một mình đã nhiều năm. Ông không có con và cũng không có người thân. Những năm gần đây, sức khỏe ông Vạn ngày càng sa sút, cần người chăm sóc. Vợ ông là cô Nguyễn, cô đã ly hôn và có hai người con đã trưởng thành.

Hai người gặp nhau khi ông Vạn cần thuê người chăm sóc, sau khi có mối quan hệ tốt đẹp, cả hai quyết định kết hôn. Sau đó cô Nguyễn đã chăm sóc miễn phí cho chồng và lấy được thẻ ngân hàng cũng như mật khẩu của ông Vạn. Tuy nhiên, mới đây ông Vạn nghi ngờ vợ lấy trộm 50.000 nhân dân tệ (khoảng 170 triệu đồng) của mình nên đã đưa vợ ra tòa.

Mặc dù các con phản đối nhưng cô Nguyễn vẫn quyết định kết hôn và chăm sóc miễn phí cho ông Vạn

Về vấn đề này, cô Nguyễn cho biết, thời gian trước ông Vạn bị ngã, do mất một số đồ đạc nên cô đã vay tạm một ít tiền để mua sắm nhưng hiện tại vẫn còn hơn 40.000 nhân dân tệ. Cô tin rằng ông Vạn là người tốt nên dù các con phản đối cuộc hôn nhân này nhưng cô vẫn lựa chọn kết hôn và chăm sóc ông Vạn không lương. Mặc dù vậy, cô Nguyễn lại bị tố là người tham lam. May mắn thay, cuối cùng thẩm phán đã hòa giải thành công, cô Nguyễn đồng ý trả lại 48.000 nhân dân tệ cho ông Vạn và tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này.

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