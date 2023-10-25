Cô gái trẻ thường xuyên vô duyên vô cớ ngủ gục, thậm chí ngủ ngay khi đang đi trên đường, đến gặp bác sĩ cô mới phát hiện ra mình mắc bệnh hiếm gặp.

Ngày 25/10, truyền thông Trung Quốc đưa tin, một cô gái trẻ họ Shi đến từ Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc luôn ngủ quên vô cớ vào ban ngày, thường xuyên bị té ngã khi đi bộ và bị “ma quỷ ép” lên giường vào ban đêm. Sau khi đến bệnh viện thăm khám, cô gái được chẩn đoán mắc “chứng ngủ rũ” (narcolepsy). Câu chuyện của Shi ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng xứ Trung.

Shi chia sẻ căn bệnh hiếm gặp của mình và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung

Cô Shi cho biết, cô có những triệu chứng liên quan từ khi 17 tuổi, điều này ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống thường ngày của cô. Mỗi ngày cô Shi đều ngủ không kiểm soát, cô thường xuyên bị ngã và dễ gặp nguy hiểm. Trước đây Shi từng đến bệnh viện kiểm tra một vài lần nhưng không phát hiện ra bệnh.

Cô gái trẻ mắc "chứng ngủ rũ" từ năm 17 tuổi nhưng đến năm 24 tuổi cô mới chính thức điều trị

Đến năm 24 tuổi, nhờ các thông tin trên mạng, Shi tình cờ biết đến “chứng ngủ rũ”. Cô đến bệnh viện chỉ định để khám bệnh và từ đó mới bắt đầu dùng thuốc điều trị. Các bác sĩ cho biết, căn bệnh này là do gen gây bệnh cộng thêm ảnh hưởng của môi trường và là một căn bệnh hiếm gặp. Theo Sohu, tại Trung Quốc chưa đến 5.000 người được chẩn đoán mắc căn bệnh này nhưng trên thực tế có thể 700.000 người đã mắc bệnh mà không biết về nó.

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