Một người đàn ông đã giết chết bạn gái cũ và cô con gái riêng 12 tuổi vì người này tin rằng đứa trẻ là nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hai người đổ vỡ.

Theo Sohu, khoảng 6 giờ sáng ngày 21/10/2023, một vụ án mạng xảy ra tại thôn Vĩnh Nghĩa, thị trấn Thanh Khê, thành phố Tương Đàm, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Người đàn ông trung niên họ Trương đã sát hại một người phụ nữ 41 tuổi họ Tô và cô con gái 12 tuổi của Tô. Được biết, kẻ sát nhân họ Trương có vướng mắc tình cảm với Tô nên đã trút giận lên cô con gái Phi Phi của Tô.

Trương giết chết bạn gái cũ và con gái riêng của người yêu chỉ vì thù hận - Ảnh minh họa: Internet

Bố của Phi Phi – ông Thẩm cho biết, ông và Tô đã ly hôn cách đây 11 năm, Phi Phi sống cùng bố. Sau giờ học ngày 20/10, Phi Phi đến thăm Tô và qua đêm ở đó. Sáng 21/10, người thân cho biết Tô và Phi Phi bị sát hại, ông Thẩm vội vàng đến hiện trường vụ án và đã sốc nặng khi nhìn thấy xác của con gái.

Theo cảnh sát, Trương và Tô đã trở thành bạn bè của nhau từ hai hoặc ba năm trước. Sau đó, hai người xảy ra tranh chấp, Tô gọi điện báo cảnh sát vì hành vi của Trương. Tháng 9/2023 Trương và Tô chia tay, từ đó Trương càng hận Tô hơn nữa.

Ngay sau khi giết người, Trương đã bị cảnh sát bắt giữ

Sáng sớm ngày 21/10, Trương trèo tường vào nhà Tô rồi trốn ở cầu thang tầng 2. Khoảng 6 giờ sáng, khi Tô tỉnh dậy đi ra khỏi phòng, Trương đã dùng con dao dài 20 cm đâm nhiều nhát vào người Tô, sau đó hắn giết Phi Phi. Trương có ý định tự tử sau khi giết hại hai mẹ con Tô nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát nói với ông Thẩm rằng, Trương gần như tin rằng sự tồn tại của Phi Phi là một trong những nguyên nhân khiến mối quan hệ giữa hắn và Tô tan vỡ nên đã ra tay với cả hai mẹ con Tô.

Tò mò xem phim khiêu dâm, nam thanh niên bị lừa 15 tỷ đồng chỉ trong một đêm Chỉ trong một đêm, nam thanh niên đã bị lừa 15 tỷ đồng sau 26 lần chuyển khoản vì tò mò xem phim khiêu dâm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-dan-ong-giet-ban-gai-cu-va-con-rieng-cua-ban-gai-vi-ly-do-chang-the-ngo-626373.html