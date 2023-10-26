Thi thể một người phụ nữ đang phân hủy mạnh trong một chiếc túi dệt nổi lên mặt hồ, tuy nhiên sau 22 năm mới có thể tìm được danh tính của nạn nhân.

Cửa nhà tù từ từ mở ra, cai ngục áp giải một phạm nhân ra ngoài cửa, tù nhân này chính là nghi phạm trong vụ án giết người ở Nam Kinh, Trung Quốc 22 năm về trước. Ban đầu, nghi phạm họ Đặng nghĩ rằng, sau vài năm nữa hắn có thể thoát khỏi hoàn toàn vụ giết người mà hắn đã gây ra 22 năm trước. Vậy nhưng, hắn chẳng thể ngờ, cảnh sát Nam Kinh lại quyết tâm truy lùng kẻ sát nhân, lần này, hắn sẽ không bao giờ thoát được nữa. Trong suốt 22 năm qua, danh tính nạn nhân trong vụ án này vẫn chưa thể xác định Trở lại thời điểm 22 năm về trước, ngày 22/9/2001, cảnh sát Nam Kinh nhận được tin báo, có một chiếc túi dệt nổi lên mặt hồ ở quận Tuyên Vũ, người ta tìm thấy một thi thể phụ nữ đang phân hủy mạnh trong túi, phía cảnh sát xác nhận đó là một vụ giết người. Sau khi vụ việc xảy ra, phía cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra trên diện rộng.

Tại hiện trường vụ án, không có vật dụng nào có thể xác định danh tính của nạn nhân. Để sớm tìm được danh tính nạn nhân, các cơ quan chức năng đã huy động lực lượng điều tra tìm kiếm, vậy nhưng không thu được manh mối giá trị nào. Công tác điều tra gặp bế tắc và không thể giải quyết. Vào thời điểm xảy ra vụ án, dù chưa có đột phá nào trong công tác điều tra nhưng công an Nam Kinh vẫn luôn giữ vững quan điểm: “Các vụ án giết người phải được giải quyết”. Vì vậy, công tác điều tra vụ án này vẫn được tiếp tục trong 22 năm. Trong những năm qua, phía cảnh sát tiếp tục sử dụng công nghệ mới, phương pháp mới để mở rộng điều tra, sàng lọc, đối chiếu các manh mối liên quan đến vụ án này.

Ngày 22/9/2023, 22 năm sau khi vụ án xảy ra, cuối cùng đã có bước đột phá. Nhóm nghiên cứu đã sử dụng các công nghệ mới nhất để tìm ra danh tính nạn nhân. Nạn nhân được xác định mang họ Hứa và đây cũng là bước đột phá lớn để tìm ra hung thủ giết người. Nghi phạm Đặng tại hiện trường vụ án 22 năm về trước Cảnh sát ngay lập tức mở cuộc điều tra những người xung quanh Hứa đồng thời kết hợp tìm kiếm những đồ vật mà Hứa để lại năm đó. Rất nhanh chóng, phía cảnh sát đã khoanh vùng và xác định Đặng là nghi phạm có liên quan đến cái chết của Hứa. Lúc này, Đặng cũng đang ngồi tù vì một tội danh khác. Chiều 29/9/2023, cơ quan điều tra đã đến nhà nhù nơi Đặng thụ án, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Đặng thừa nhận 22 năm trước đã giết Hứa vì mâu thuẫn. Cuối cùng sau 22 năm, danh tính của nạn nhân cũng đã được xác nhận còn kẻ giết người sẽ phải chịu hình phạt phạt thích đáng.

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