Người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mình là phụ nữ sau 5 năm ngủ chung giường

Thế giới 02/11/2023 14:01

Mặc dù kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con, hai vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện kiểm tra, người vợ bàng hoàng khi biết chồng là phụ nữ.

Mới đây, một sự việc liên quan đến vấn đề giới tính được đăng tải và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Tiểu Lưu và chồng sống ở Quảng Châu, Trung Quốc, họ đã kết hôn được 5 năm và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù gia đình tràn ngập yêu thương, chế độ ăn uống nghỉ ngơi đều đặn nhưng dù đã kết hôn 5 năm rồi cặp đôi vẫn chưa thể có con.

bang hoang
 Người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mình là phụ nữ sau 5 năm ngủ chung giường - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian đắn đo, Tiểu Lưu và chồng quyết định đến bệnh viện kiểm tra tìm nguyên nhân. Tiểu Lưu được thông báo chồng mình là phụ nữ, kết quả khiến người vợ bàng hoàng, cô không tin những gì xảy ra trước mắt. Nhiễm sắc thể giới tính của người chồng thực chất là 46 XX, đây là một căn bệnh hiếm gặp mang tên “hội chứng nam 46, XX”.

Các bác sĩ cho biết, “hội chứng nam 46, XX” là bệnh di truyền liên quan đến giới tính với tỷ lệ mắc cực thấp khoảng 1/20.000. Mặc dù, vẻ bên ngoài và tuyến sinh dục của người chồng là nam nhưng nhiễm sắc thể giới tính của anh ta lại là nữ. Trong trường hợp này, nếu Tiểu Lưu và chồng muốn có con thì cần tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo, xin tinh trùng của người hiến tặng để người vợ có thể mang thai.

Nữ sinh viên bị nhân viên dọn dẹp cưỡng hiếp rồi đổ nước lên người để tiêu hủy chứng cứ

Nữ sinh viên bị nhân viên dọn dẹp cưỡng hiếp rồi đổ nước lên người để tiêu hủy chứng cứ

Nạn nhân 23 tuổi và là sinh viên một trường đại học, khi cô xuống xe một mình, tên yêu râu xanh đã lặng lẽ đi theo rồi cưỡng hiếp.

Xem thêm
Từ khóa:   cư dân mạng xứ Trung bệnh di truyền nhiễm sắc thể

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Bước qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp được ơn trên soi chiếu, TIỀN vào tràn KÉT SẮT, tình duyên đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Màn ứng xử của người cô gái khi tình cũ bất ngờ lên sân khấu xin quay lại

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 23/9/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, không thắng lớn cũng trúng đậm, giàu có bất biến, tiền luôn rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 23/9/2026, vận trình hanh thông như 'chuột sa chĩnh gạo', của cải tăng lên gấp bội, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Phản ứng của người vợ khi nhận được xấp tiền cùng yêu cầu lạ lùng từ chồng

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, 3 con giáp Trời ban Lộc, làm đâu gặt đấy, giánh bạc, gánh vàng về nhà, cuộc sống vô cùng thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 24/9/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Chồng lấy lý do sang nhà hàng xóm giữa lúc vợ đang ở cữ và sự thật bất ngờ phía sau

Tâm sự gia đình 3 giờ 56 phút trước
Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 24/9/2026 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích