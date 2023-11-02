Mặc dù kết hôn đã 5 năm nhưng vẫn chưa có con, hai vợ chồng đưa nhau đến bệnh viện kiểm tra, người vợ bàng hoàng khi biết chồng là phụ nữ.

Mới đây, một sự việc liên quan đến vấn đề giới tính được đăng tải và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Tiểu Lưu và chồng sống ở Quảng Châu, Trung Quốc, họ đã kết hôn được 5 năm và có một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Mặc dù gia đình tràn ngập yêu thương, chế độ ăn uống nghỉ ngơi đều đặn nhưng dù đã kết hôn 5 năm rồi cặp đôi vẫn chưa thể có con.

Người vợ bàng hoàng phát hiện chồng mình là phụ nữ sau 5 năm ngủ chung giường - Ảnh minh họa: Internet

Sau một thời gian đắn đo, Tiểu Lưu và chồng quyết định đến bệnh viện kiểm tra tìm nguyên nhân. Tiểu Lưu được thông báo chồng mình là phụ nữ, kết quả khiến người vợ bàng hoàng, cô không tin những gì xảy ra trước mắt. Nhiễm sắc thể giới tính của người chồng thực chất là 46 XX, đây là một căn bệnh hiếm gặp mang tên “hội chứng nam 46, XX”.

Các bác sĩ cho biết, “hội chứng nam 46, XX” là bệnh di truyền liên quan đến giới tính với tỷ lệ mắc cực thấp khoảng 1/20.000. Mặc dù, vẻ bên ngoài và tuyến sinh dục của người chồng là nam nhưng nhiễm sắc thể giới tính của anh ta lại là nữ. Trong trường hợp này, nếu Tiểu Lưu và chồng muốn có con thì cần tìm hiểu các phương pháp hỗ trợ sinh sản như thụ tinh nhân tạo, xin tinh trùng của người hiến tặng để người vợ có thể mang thai.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nguoi-vo-bang-hoang-phat-hien-chong-minh-la-phu-nu-sau-5-nam-ngu-chung-giuong-628219.html