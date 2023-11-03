Vụ án đầu độc hơn 130 người tại một võ đường khiến 7 người tử vong, 26 năm sau mới tìm ra hung thủ

Thế giới 03/11/2023 11:42

Một ngày tháng 6 năm 1997, hơn 130 người bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột cực độc tại một võ đường, 7 người đã tử vong, 26 năm sau hung thủ mới bị bắt.

Theo Baijiahao, vào khoảng năm 1994, Zhu và Peng cùng nhau mở và một võ đường tại huyện Hà, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Zhu là người quản lý và Peng là huấn luyện viên. Trong quá trình hợp tác, hai người xảy ra mâu thuẫn, Peng rời khỏi võ đường và mở lại một võ đường khác cũng ở huyện Hà. Khi mở võ đường mới, Peng đã mang đi gần hết học sinh và giáo viên của trường cũ.

Vào tháng 8 năm 1996, Fu đến dạy tại võ đường của Peng. Trong quá trình làm việc, Fu không hài lòng với Peng vì nhiều chuyện nhỏ nhặt. Qua giới thiệu, Zhu và Fu gặp nhau, cả hai đều tỏ ra không hài lòng với Peng và lên kế hoạch trả thù để đánh sập võ đường của Peng.

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 Trong quá trình bỏ trốn, Fu đã có vợ con nhưng vợ con hắn không biết đến những việc làm trong quá khứ của Fu

Một ngày tháng 6 năm 1997, bị cáo Fu và Zhu quyết định dùng thuốc độc để trả đũa Peng. Theo thỏa thuận, Fu sẽ thực hiện hành vi và Zhu sẽ trả cho Fu 50.000 nhân dân tệ (khoảng 160 triệu đồng). Ngày 20 tháng 6 năm 1997, Fu về quê và mua hai gói thuốc diệt chuột từ một người đàn ông trong làng.

Chiều ngày 29 tháng 6 năm 1997, Fu mang thuốc diệt chuột và một số đồ vật khác trở lại huyện Hà. Đêm đó, Fu đến nhà bếp của võ đường và bỏ thuốc diệt chuột vào đồ ăn. Sau khi xong việc, hắn rời khỏi huyện Hà. Khoảng 7 giờ sáng ngày 30 tháng 6 năm 1997, hơn 130 giáo viên, học sinh trong võ đường bị nôn, co giật và các triệu chứng khác sau khi ăn sáng, có 7 người đã tử vong. Phía cảnh sát cho biết, tất cả các nạn nhân đều bị đầu độc bằng thuốc diệt chuột.

Sau khi gây ra vụ việc này, cả Fu và Zhu đều bỏ trốn. 26 năm sau, một ngày tháng 5 năm 2023, cảnh sát đã tìm thấy Fu và Zhu ở Phúc Kiến và Quý Châu. Cả hai bị bắt giữ vì có liên quan đến vụ đầu độc 26 năm về trước.

Ngày 1 tháng 11 vừa qua, phiên tòa xét xử hai bị cáo chính thức diễn ra. Tại phiên tòa, Fu khai nhận động cơ phạm tội và cho biết, ban đầu Zhu hứa sẽ trả tiền để Fu làm việc này. Vậy nhưng sau khi vụ việc xảy ra, Fu gọi điện cho Zhu nhưng vừa nghe thấy giọng Fu thì Zhu đã cúp máy. Sau đó, Fu không thể liên lạc với Zhu nữa. Fu bỏ trốn ở nhiều nơi, và rồi hắn lấy vợ sinh con và làm một công việc nhẹ nhàng ở Phúc Kiến cho đến khi bị bắt.

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 Suốt những năm bỏ trốn, Zhu đã gửi nhiều thư cho cơ quan điều tra, hắn nói rằng Fu tự ý đầu độc

Trong khi đó, Zhu đã phủ nhận mọi âm mưu và nói rằng vụ đầu độc này đều là do Fu tự mình thực hiện. Sau khi vụ án xảy ra 4 ngày, Zhu đã đến đồn cảnh sát để lập biên bản nhưng Zhu đã giấu cảnh sát về cuộc gặp cuối cùng giữa mình và Fu. 3 ngày sau khi hoàn thành biên bản, hắn chọn cách bỏ trốn. Trong thời gian này, Zhu viết hơn 10 bức thư cho cơ quan điều tra với nội dung Fu tự ý đầu độc, đợi khi nào Fu bị bắt thì Zhu sẽ ra tự thú.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử và nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng xứ Trung. Dư luận vô cùng phẫn nộ trước hành động của Fu và Zhu. Suốt 26 năm qua, gia đình của các nạn nhân vẫn đang chờ đợi bản án thích đáng cho những kẻ đã đầu độc người thân của họ.

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