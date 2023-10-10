Lừa đảo bạn học cũ 1.7 tỷ đồng, sau khi bị phát hiện người phụ nữ liền đăng ký kết hôn với nạn nhân

Thế giới 10/10/2023 16:03

Lợi dụng là bạn học cũ, người phụ nữ đã lừa đảo số tiền 1.7 tỷ đồng, vậy nhưng sau khi bị phát hiện, cô đã chủ động muốn kết hôn với người bạn cũ này.

Mới đây, một sự việc xảy ra tại Thường Châu, Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng nước này. Theo QQ, cặp đôi vốn là bạn học cũ, sau khi tốt nghiệp, cả hai không liên lạc với nhau. Tình cờ một ngày nọ, Tiểu Phương đã kết bạn Wechat với Tiểu Đông, cả hai sau đó bắt đầu trò chuyện. Tiểu Đông vẫn còn độc thân, anh cũng tìm hiểu và biết được Tiểu Phương cũng chưa có người yêu nên cả hai có ý định trở thành người yêu của nhau.

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 Tiểu Phương và Tiểu Đông vốn là bạn cũ của nhau nhưng không liên lạc với nhau sau khi tốt nghiệp

Sau đó, Tiểu Phương nói dối mình là luật sư và đã lừa Tiểu Đông 510.000 nhân dân tệ (khoảng hơn 1.7 tỷ đồng). Tiểu Phương đưa ra rất nhiều lý do để lừa đảo, lúc thì cô cần tiền giải quyết vụ án, khi thì phải trả lương cho nhân viên, có lúc thì bố mẹ cô bệnh tật… vậy nhưng tất cả đều là cái cớ để cô lừa tiền của Tiểu Đông.

Thông qua một người họ hàng, Tiểu Đông biết được tình hình bố mẹ của Tiểu Phương và người này bóng gió rằng có thể Tiểu Đông đã bị lừa. Sau đó, Tiểu Đông đã hẹn gặp Tiểu Phương để hỏi rõ mọi chuyện. Lúc này Tiểu Phương thú nhận mình đã lừa dối Tiểu Đông. Phát hiện mình bị lừa, Tiểu Đông đã báo cảnh sát, Tiểu Phương cũng đã khai nhận hành vi lừa đảo của mình với cảnh sát.

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 Kiểm sát viên cho biết, mặc dù đã kết hôn với nạn nhân nhưng hành vi của Tiểu Phương đã cấu thành tội lừa đảo

Tiểu Đông và bố mẹ của Tiểu Phương đã thương lượng với nhau, Tiểu Đông cho biết anh thực sự yêu và sẵn sàng cưới Tiểu Phương làm vợ dù biết rằng cô đã lừa anh. Bố mẹ Tiểu Phương và bản thân cô cũng muốn được gả cho Tiểu Đông. Sau đó cặp đôi đã trở thành vợ chồng và nhận được giấy đăng ký kết hôn.

Dù cặp đôi đã kết hôn nhưng cơ quan công tố cho rằng hành vi của Tiểu Phương đã cấu thành tội lừa đảo và khởi tố cô. Cuối cùng, tòa tuyên phạt Tiểu Phương 3 năm tù, 5 năm tù treo và bị phạt tiền vì tội lừa đảo.

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Từ khóa:   báo cảnh sát đăng ký kết hôn hành vi lừa đảo

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