Kì lạ bé gái sinh ra với 26 ngón tay chân được coi như hóa thân của 'nữ thần' Hindu

Trong khi các bác sỹ mô tả tình trạng này là "một dị tật di truyền hiếm gặp", thì gia đình em bé lại rất vui mừng và công khai gọi đứa trẻ là "phiên bản tái sinh của Dholagarh Devi", nữ thần quan trọng trong tín ngưỡng Hindu, được mô tả với hình dáng cô gái trẻ có nhiều cánh tay. Gần nơi cô bé sinh ra có đền thờ vị nữ thần này.

Theo VTC News dẫn tin từ Daily Mail, em bé này mới được sinh ra tại một bệnh viện ở Bharatpur, bang Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Mỗi bàn tay của bé có 7 ngón, còn mỗi bàn chân đều có 6 ngón.

Tuy nhiên, gia đình tin rằng đứa trẻ là hiện thân của nữ thần Dholagarh Devi.

Mẹ của bé, cô Sarju Devi (25 tuổi), rất vui mừng khi sinh ra đứa trẻ có 14 ngón tay, 12 ngón chân. Anh trai cô nói với truyền thông địa phương: “Em gái tôi đã sinh ra một đứa bé có 26 ngón tay, ngón chân và chúng tôi đang coi đó là hóa thân của Dholagarh Devi. Chúng tôi rất hạnh phúc".

Cha của đứa bé - anh Gopal Bhattacharya, thuộc Lực lượng Cảnh sát dự bị Trung ương, cũng rất hạnh phúc vì có cô con gái đặc biệt như vậy.

Em bé sinh ra với 26 ngón tay chân được coi là hiện thân của nữ thần Hindu. Ảnh: VTC News

Hiện vẫn chưa rõ liệu cha mẹ em bé có đồng ý làm phẫu thuật để con gái mình có 10 ngón tay, 10 ngón chân như người bình thường hay không, nhưng em bé không có vấn đề gì về mặt sức khỏe.

Theo Báo Phụ nữ Việt Nam, có những em bé khi sinh ra cũng đã mang 'điềm lành' từ những vết bớt. Đôi vợ chồng người Thổ Nhĩ Kỳ Murat Engin (30 tuổi) và Ceyda (28 tuổi) không thể tin vào mắt mình khi cậu con trai đầu lòng Cinar vừa sinh ra có một vết bớt đặc biệt hình trái tim trên trán. Anh Murat xúc động nhớ lại: "Sau khi các y tá lau sạch vết máu trên đầu con, tôi là người đầu tiên nhìn thấy vết bớt. Tôi đã thực sự ngạc nhiên khi nhận ra đó là một trái tim vô cùng đáng yêu”.

Niềm vui của gia đình cậu bé Cinar Engin. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Chị Ceyda khi nhìn thấy con cũng không kìm nén được cảm xúc và bật khóc. Chị nói: "Cinar thực sự là một món quà của Chúa. Chúng tôi tin rằng vết bớt màu đỏ hình trái tim là sự may mắn và cơ hội của con trong tương lai".

Các y tá trong phòng sinh cũng bất ngờ và lấy điện thoại ra chụp ảnh bé Cinar. Hình ảnh cậu bé với vết bớt đặc biệt trên trán nhanh chóng lan nhanh khắp bệnh viện. Mọi người thi nhau đến gặp để được nhìn thấy tận mắt và chụp ảnh với cậu bé. Các bác sĩ và nhân viên bệnh viện đều gọi Cinar là "cậu bé trái tim".

Vết tích của tình mẫu tử. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam

Không chỉ ở bệnh viện, khi về nhà Cinar cũng thu hút sự chú ý của nhiều người. "Lúc tôi đưa Cinar đi dạo, mọi người đi đường đều tỏ ra tò mò và tiến lại gần để được ngắm nhìn con.

Trước đó, tháng 11/2015, cô bé Poppy-Rae ở Lincolnshire (Anh quốc) cũng đã thu hút sự chú ý của nhiều người với vết bớt hình trái tim trên trán. Điều đặc biệt hơn là Poppy-Rae còn được thụ thai vào đúng ngày Lễ tình nhân năm 2015.

Theo Dân Trí dẫn tin từ Argus, những trường hợp hiếm gặp khác có thể kể tên như: Em bé mọc răng từ... trong bụng mẹ

Các nữ hộ sinh ở bệnh viện Worthing (Anh) được phen phát hoảng khi nhìn thấy 7 chiếc răng sữa cứng cáp trong miệng bé gái Megan Andrews, vừa lọt lòng mẹ cách đó chưa đầy 1 tiếng đồng hồ. Bà mẹ Claire Slimming 20 tuổi kể lại: “Nha sĩ phải gắp ra 4 chiếc trong số đó bởi chúng đã lung lay sắp gãy, có nguy cơ làm bé bị hóc. Thật may là Megan chẳng khóc tẹo nào, bé ngủ suốt trong lúc bác sĩ làm việc”.

Em bé có răng ngay trong bụng mẹ. Ảnh: Dân Trí

Claire vẫn rất tự hào về cô bé con thiên thần: “Người ta nói rằng trong 2.000 trẻ sơ sinh may ra mới có 1 bé mọc răng từ trong bụng mẹ. Còn tiến sĩ Martin Bean trưởng khoa răng-hàm-mặt thì không dám chắc xác suất là bao nhiêu, nhưng khẳng định rằng đây là hiện tượng khá hiếm gặp”.

Một số nghiên cứu do các tạp chí Nha khoa cuối thập niên 90 tiến hành cho biết, xác suất xảy ra trường hợp này chỉ vào khoảng 1/6.000, và thường các em bé chỉ mọc sẵn 2-3 răng là cùng. Các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân chính xác, rất có thể là do di truyền.