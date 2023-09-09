Bé gái đi chơi công viên bất ngờ nhặt được kim cương nặng 2,95 carat đúng ngày sinh nhật

“Con bé cảm thấy nóng, và muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, nên đi tới mấy tảng đá lớn cạnh hàng rào. Điều tiếp theo tôi biết là con bé chạy đến chỗ tôi, và nói 'Bố ơi! Bố ơi! Con đã tìm thấy kim cương’”, ông Luther Brown, bố của bé gái kể lại.

Theo VietNamNet dẫn tin từ Công viên Quốc gia Crater of Diamonds, khi đang nghỉ ngơi, bé Brown tình cờ tìm thấy một viên kim cương nâu 2,95 carat có kích thước bằng hạt đậu xanh. Điều đáng nói, món quà bất ngờ xuất hiện đúng ngày 1/9, ngày sinh nhật lần thứ 7 của bé Brown.

Chia sẻ với tờ Business Insider, ông Aaron Palke, nhà khoa học tại Viện Đá quý Mỹ (GIA), cho hay việc tìm thấy một viên đá quý có kích thước bằng hạt đậu xanh ở Công viên Quốc gia Crater of Diamonds rộng lớn là "đặc biệt hiếm".

Theo ông Palke, nhóm nghiên cứu của ông từng tới công viên này vào năm 2022. Họ đã mất 2 ngày rưỡi mà không tìm thấy viên kim cương nào.

Công viên Quốc gia Crater of Diamonds là nơi duy nhất trên thế giới cho phép du khách tự do tìm kiếm, và giữ lại viên kim cương mà họ phát hiện được. Phía công viên cho hay, trung bình mỗi ngày có 1 – 2 viên kim cương được du khách tìm thấy. Tuy nhiên, kích cỡ của những viên kim cương này khá nhỏ khi chưa bằng một hạt gạo và tương đương 0,05 - 0,20 carat.

Phía công viên cho biết thêm, tổng cộng hơn 75.000 viên kim cương đã được khai quật tại Crater of Diamonds, kể từ khi những viên đá quý đầu tiên được phát hiện vào năm 1906 bởi ông John Huddleston, một nông dân sở hữu mảnh đất này trước khi khu đất trở thành Công viên bang Arkansas vào năm 1972.

Viên kim cương vàng được bà Noreen Wredberg tìm thấy hôm 23-9. Ảnh: USA Today

Theo Báo Người Lao Động từng dẫn tin trên tờ Independent, một cặp vợ chồng sống tại bang California - Mỹ vừa may mắn nhặt được 1 viên kim cương vàng với trọng lượng 4,38 carat.Khi mới đi dạo tầm 1 tiếng, bà Wredberg phát hiện "một viên đá quý lấp lánh trên mặt đất".Ban quản lý công viên cho biết 2 ngày trước khi ông bà Wredberg đến, khu vực này có mưa nên tạo điều kiện thích hợp để phát hiện viên đá quý. Đây là viên kim cương lớn nhất được phát hiện trong năm nay tại công viên. Bà Wredberg đặt tên viên đá là Lucy theo tên chú mèo cưng của chồng bà.

Diamond Pro, một đội ngũ chuyên gia tư vấn về kim cương, cho biết giá của kim cương vàng dao động đáng kể và tùy thuộc nhiều vào chất lượng từng viên. Chúng có thể có giá từ 2.500-20.000 USD hoặc hơn cho mỗi carat và giá của một viên kim cương màu vàng "chất lượng tốt" dao động 3.000-3.500 USD/carat. Nếu viên kim cương của bà Wredberg là loại này, nó sẽ có giá khoảng 15.330 USD (gần 348,7 triệu đồng).

Arkansas là bang duy nhất ở Mỹ sở hữu mỏ kim cương công cộng. Ngoài việc trả 10 USD phí vào cổng, du khách phải trả thêm các khoản phí khác để có công cụ tìm kim cương. Công viên cho phép du khách giữ lại những viên đá quý nếu tìm thấy.