Khát vọng chuyển giới sau nhiều lần, người phụ nữ có bộ ngực nặng bằng đứa trẻ

Zeni cấy ghép ngực lần đầu tiên vào năm 2021 sau khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cô nhớ lại: “Tôi đã liên hệ với bác sỹ phẫu thuật của mình và nói rằng tôi muốn vòng 1 to nhất có thể. Tôi cấy ghép túi ngực cỡ 800cc vào tháng 2/2021. Ba tháng sau, tôi đặt túi mới với kích cỡ tăng thành 1.800cc".

Theo VTC thông tin từ NY Post, Zeni Zound (38 tuổi, sống tại Illinois, Mỹ) là nam chuyển giới sang nữ. Cô đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật để có được vòng một khổng lồ. Cô tự đặt cho mình "sứ mệnh" trở thành người có bộ ngực lớn nhất thế giới.

Đến tháng 10/2022, vòng 1 của Zeni đã có kích cỡ khoảng 2.300cc. Từ đó đến nay, cô đã phẫu thuật thêm 3 lần nữa và hiện sở hữu bộ ngực nặng 7,17 pound (3,5kg) - bằng cân nặng của một đứa trẻ sơ sinh.

Tuy nhiên, Zeni vẫn chưa hài lòng nên sau đó đã liên hệ với một bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ khác. Người này đã cấy ghép cho cô loại túi độn ngực có thể nở ra dần dần bằng cách tiêm nước muối làm căng da.

Zeni vẫn mong muốn tiếp tục tăng kích cỡ vòng 1. Ảnh: YNP

Zeni thừa nhận rằng bộ ngực nặng nề khiến các hoạt động hàng ngày trở nên khó khăn: “Có những việc tôi từng thích làm nhưng giờ tôi không thể làm được nữa. Trước đây khi ngực cỡ 1.800cc, tôi vẫn thường chạy 4 dặm (6,5km) đường mòn vài lần một tuần. Tôi từng chơi guitar acoustic nhưng hiện tại không thể làm điều đó".

Những thay đổi về ngoại hình của Zeni cũng ảnh hưởng đến công việc. Hiện tại cô làm việc online tại nhà để tránh gây chú ý.

Cẩn trọng với những sự cố gây 'biến dạng'

Theo Báo Sức khỏe và Đời sống thông tin từ Huffington Post, một phụ nữ giấu tên vì muốn có vòng 3 như ý đã tìm đến bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Oneal Ron Morris, Mỹ, mà không hề biết rằng vị bác sĩ nữ này thực chất là đàn ông, nhưng đã chuyển giới và từng trải qua phẫu thuật để có vòng 3 to đến kỳ dị.

Bỏ ra 7.000 USD, nhưng kết quả nạn nhân chỉ được bơm hỗn hợp gồm xi măng, dầu vô cơ và một loại chất vá lốp. Những đường rạch trong quá trình phẫu thuật được gắn lại bằng keo siêu dính. Ngay sau ca phẫu thuật, bệnh nhân đã gặp phải biến chứng phức tạp với những cơn đau hoành hành khắp cơ thể. Cô lập tức được đưa tới hai bệnh viện địa phương trước khi phải cấp cứu khẩn cấp tại bệnh viện Đa khoa Tampa, nơi cô từng được điều trị.

Cẩn trọng khi can thiệp thẩm mỹ. Ảnh minh họa

Cô Debbie, 50 tuổi, từng là một diễn viên phim người lớn đến từ Los Angeles, Mỹ. Với mong muốn phát triển sự nghiệp trong ngành công nghiệp "đen", cô đã phẫu thuật nâng ngực cách đây 15 năm, khi 35 tuổi để tăng kích thước vòng một lên gấp 5 lần. "Đối với tôi, có một bộ ngực to là nét đẹp của người phụ nữ", cô cho biết.

Sau cuộc phẫu thuật một tuần, cô bị nhiễm trùng ở ngực bên phải, nhưng vị bác sĩ đã "lặn mất tăm". Sau đó, cô tiếp tục phải điều trị bên ngực đã bị nhiễm trùng. Các bác sĩ sau này cũng từ chối "nâng cấp" lại bên ngực đã bị hỏng.

Suốt 15 năm, cô Debbie rất ít khi bước ra khỏi nhà vì luôn mặc cảm với bộ ngực lệch của mình. Rất may, cơ hội đã mỉm cười với Debbie khi cô đăng ký tham gia vào show "Cơ hội làm đẹp cuối cùng" của truyền hình Anh. Bác sĩ Vik Vijh - một bác sĩ hàng đầu trong ngành thẩm mỹ của Anh đã gặp gỡ và tư vấn cho cô. Cô Debbie sẽ được một bác sĩ người Mỹ trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật, nhưng với điều kiện phải cai thuốc lá để lấy lại vóc dáng trước tiên.

Phẫu thuật thẩm mỹ có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro. Ảnh minh họa

Cũng theo Báo Sức khỏe và Đời sống, chia sẻ với nhiều người nam chuyển giới sang nữ, ai nấy đều thừa nhận được sở hữu một bầu ngực căng tròn là điều mà họ hằng khao khát. Trái với nhiều người nghĩ phẫu thuật nâng ngực là đơn giản, những người trong cuộc vốn xuất thân từ nam giới đều tiết lộ rằng rất đau đớn, dẫu chỉ mất khoảng 2 - 4 giờ đồng hồ tiến hành phẫu thuật và thời gian nội trú 1 - 2 ngày, tùy theo thể trạng bệnh nhân. Sau khi về nhà chăm sóc chừng một tháng, cơ thể mới dần quen với “vật lạ” trong người, những cơn đau cũng dịu bớt, phần sưng vùng ngực mới dần hết.

Để chuyển giới nữ thành nam hoàn chỉnh, nhiều người phải tiếp tục thực hiện thêm những ca phẫu thuật hết sức tốn kém và phức tạp khác là: cắt bỏ cổ tử cung, dựng hình bộ phận sinh dục nam từ các mô ghép được lấy từ tay, đùi, hoặc bụng của người chuyển giới.

Do được tạo hình từ những bộ phận cơ thể ít dây thần kinh cảm giác, người chuyển giới thành nam khó đạt được khoái cảm ưng ý trong chuyện chăn gối. Đồng thời, do tính chất phức tạp, đòi hỏi tiêu tốn nhiều tiền bạc và thời gian hàng năm trời trong các ca phẫu thuật khiến nhiều người nữ cũng không lựa chọn việc chuyển giới triệt để thành nam.

Theo VnExpress, khi thay đổi ngoại hình, nhiều người thấy lạ lẫm, phiền phức. Thực tế, các phẫu thuật liên quan đến chuyển giới, nhất là tạo hình bộ phận sinh dục khá phức tạp, nguy cơ rủi ro sức khỏe và kinh phí lớn nên nhiều người không đi đến tận cùng. Ngoại hình không được như mong muốn khiến họ buồn chán, thất vọng.

Bên cạnh đó, nhiều người chưa có cơ hội sống thử trước khi quyết định phẫu thuật chuyển giới nên gặp khó khăn, bao gồm các vấn đề thể chất, tâm lý. Nhiều chuyên gia y tế cho rằng không phải ca phẫu thuật chuyển giới nào cũng hoàn chỉnh, tỷ lệ biến chứng cao, có những người bị bệnh tật đeo đẳng suốt đời.

Ngoài ra, tiêm hoặc uống hormone để thay đổi nội tiết tố sinh dục ảnh hưởng thể chất lẫn tinh thần. Người chuyển giới phải dùng thuốc nội tiết nam hoặc nữ lâu dài, thậm chí cả cuộc đời, song dịch vụ khám tiêm hormone tại các cơ sở y tế lại không có. Nhân viên y tế tỏ thái độ định kiến, kỳ thị khiến họ ngại tiếp cận và sử dụng các dịch vụ chính thống, dẫn đến tự mua thuốc uống, tự tiêm hormone quá liều, biến chứng, nhiễm trùng.

Sức khỏe suy giảm, khan hiếm dịch vụ y tế, sự kỳ thị từ cộng đồng, đẩy nhiều người chuyển giới đến bờ vực trầm cảm, tự sát, muốn quay lại giới tính ban đầu. Phẫu thuật chuyển giới còn tùy thuộc rất nhiều vào nhu cầu, điều kiện kinh tế, sức khỏe của mỗi người, không nhất thiết phải bất chấp bằng mọi cách để thực hiện nếu như chúng ta chưa chuẩn bị tâm lý, tài chính kỹ lưỡng"