Khi Siobhan hỏi liệu còn chỗ trống nào trong tủ đựng đồ phía trên không, nữ tiếp viên đáp lại bằng vẻ mặt gắt gỏng và thái độ khó chịu, nói cụt ngủn một tiếng: "Không". Khi vị hành khách đang mang bầu hỏi liệu có thể giúp cô tìm một chỗ để hành lý hay không, nữ tiếp viên trả lời: "Cô sẽ phải tự tìm".

Theo VTC News đăng tải thông tin từ Daily Mail, Sự việc xảy ra ngày 19/8. Thai phụ Siobhan Foster (sống ở Newtonabbey, thành phố Belfast, Anh) cùng chồng là James và người con gái khuyết tật lên chuyến bay tới Ibiza để dự đám cưới anh trai. Gia đình Foste mua vé ở hàng ghế ưu tiên phía đầu máy bay để có thêm chỗ để chân, bởi Siobhan đang mang thai tháng thứ 7 và muốn có hành trình thoải mái hơn.

Cô gái tiếp tục từ chối: "Tôi không có nhiệm vụ giúp cô". Sau đó, một nữ tiếp viên hàng không khác lớn tuổi hơn đến nới với Siobhan rằng tìm chỗ để đồ cho hành khách không phải là công việc mà tiếp viên cần làm.

Sau đó, vì thực sự không thể tìm ra chỗ đặt túi của mình, cực chẳng đã, Siobhan Foster phải làm phiền nữ tiếp viên: "Cô có thể vui lòng giúp đỡ không, tôi đang mang thai nặng nề, chồng thì đang phải bế đứa con gái đáng thương của chúng tôi nên không tìm được".

Sau một hồi loay hoay, Siobhan Foster cũng tìm ra một chỗ để túi xách của mình. Cô đặt nó vào ngăn đựng đồ phía trên và ngồi xuống. Nhưng sự việc không dừng lại ở đây; phi hành đoàn sau đó đã tiến về phía cô và gây sự.Sau đó, vài tiếp viên khác cũng đến gần Foster để nói rằng gia đình cô sẽ bị đuổi khỏi máy bay. Foster thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra bởi cô không làm gì cả, chỉ hỏi chỗ để đồ mà thôi.

Cuộc xung đột khiến gia đình Foster phải chi thêm 1.500 bảng Anh (45 triệu đồng) cho chuyến bay từ Dublin vào ngày hôm sau để kịp đến đám cưới anh trai cô.

Sự việc này sau đó được Foster chia sẻ lên mạng xã hội, khiến cộng đồng mạng rất bất bình.

Có thể thấy, ngoài vụ việc trên, những thông tin liên quan đến cách hành xử của tiếp viên hàng không và hành khách cũng từng gây tranh cãi. Cách đây không lâu, vào tháng 4/2023, vận động viên bóng chày Anthony Bass đăng tải trên Twitter tố tiếp viên hãng hàng không United Airlines bắt vợ anh phải dọn bỏng ngô do hai con nhỏ làm vương vãi trên sàn máy bay đang dấy lên cuộc tranh cãi trên mạng xã hội. "Tiếp viên đã bắt người vợ đang mang thai 22 tuần của tôi phải quỳ gối nhặt đống bỏng ngô do 2 đứa con 5 tuổi và 2 tuổi làm rơi trên sàn máy bay. Các bạn đùa tôi à?". Vận động viên bóng chày nổi tiếng của Canada đăng tải trên Twitter hôm 16.4.

Hình ảnh con của vận động viên bóng chày Anthony Bass làm rơi bỏng ngô trên sàn máy bay. Ảnh chụp trên Twitter

Bên dưới bài đăng của Anthony Bass, đại diện United Airlines phản hồi đã nhận được phản ánh và khẳng định sẽ kiểm tra rõ vấn đề này. Trong một thông báo vài ngày sau đó, Hiệp hội Tiếp viên hàng không, đại diện cho các thành viên phi hành đoàn của United Airlines cho biết: "Các nhân viên và khách du lịch của chúng tôi chia sẻ cùng một không gian. Chúng tôi muốn không gian này phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người trên máy bay và cần có các quy tắc an toàn nghiêm ngặt. Chúng tôi không thể làm điều đó một mình", CNN dẫn lại thông báo. Công đoàn của hãng máy bay này cũng đã từ chối giải quyết khiếu nại của Anthony vì thiếu thông tin.

Bài đăng của Anthony gây ra nhiều ý kiến trái chiều khi nhiều cư dân mạng không đồng tình với quan điểm này. Một ý kiến cho rẳng: "Nếu bạn đã định cho con mình ăn bỏng ngô thì cũng phải sẵn sàng nhặt các hạt rơi vãi". Một người khác bình luận: "Phụ nữ mang thai vẫn có thể cúi xuống. Nếu bạn không muốn làm thế thì giải pháp tốt nhất là không cho trẻ ăn bỏng ngô trên máy bay". Thậm chí, có tài khoản tự nhận mình là cựu tiếp viên hàng không còn phản ứng gay gắt: “Tiếp viên hàng không có mặt trên máy bay để đảm bảo an toàn cho bạn, không phải để dọn rác cho bạn hoặc con bạn”.

Trong khi đó, không ít người phẫn nộ cho rằng tiếp viên hàng không bắt một bà bầu quỳ gối dọn rác là điều không thể chấp nhận được. Kể cả do con của họ bày ra. "Trách nhiệm của ngành dịch vụ là làm hài lòng khách hàng, hơn nữa rõ là cô ấy đang mang thai", một cư dân mạng bình luận.

Thực tế, có những chuyến bay, có nhiều hành khách để các em bé nghịch và làm bẩn sàn, ghế, các vật dụng khác của máy bay, thì tiếp viên sẽ có trách nhiệm giao tiếp, nhắc khéo léo hành khách trông chừng em bé để hạn chế việc phá phách, nghịch ngợm, làm ảnh hưởng đến sự thoải mái của các hành khách khác.

"Ở khía cạnh này, tiếp viên hàng không phải được huấn luyện kỹ về thái độ giao tiếp và kỹ năng xử lý tình huống, thông qua các bộ quy tắc ứng xử của mỗi doanh nghiệp hàng không. Hơn tất cả, tiếp viên phải là người biết cảm thông, thấu hiểu, đặt mình vào vị trí của người khác để cảm nhận và từ đó đưa ra quyết định" - ông Nguyễn Việt Cường chia sẻ trên Báo Thanh Niên.