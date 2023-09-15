Thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Libya, khẩn trương tìm kiếm hơn 11.300 người chết

Thế giới 15/09/2023 11:08

Áp lực từ lượng nước khổng lồ sau cơn bão Daniel gây ra thảm họa lũ lụt chưa từng có tại đất nước Bắc Phi này.

Theo Báo CAND dẫn tin từ AP, Al Jazeera, quá trình tìm kiếm và xử lý các thi thể những người thiệt mạng trong trận lũ vẫn đang được tiến hành. Theo Tổ chức Trăng lưỡi liềm Đỏ tại Libya, hơn 11.300 người đã được xác định là thiệt mạng trong thảm họa.

Thị trưởng Derna cho biết con số trên thực tế còn có thể cao hơn, thậm chí lên đến 20.000 người. Dòng nước lũ đổ về Derna sau khi các con dập bị vỡ được mô tả như một trận sóng thần khổng lồ.

Mặc dù giới chính trị tại Libya cho rằng những gì xảy ra hoàn toàn là “thảm họa thiên nhiên”, thì các chuyên gia lại cho rằng tham nhũng, bảo trì cơ sở hạ tầng công cộng kém cũng như bất ổn kéo dài đã khiến đất nước này không có khả năng ứng phó với một cơn bão và lũ lụt.

Thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Libya, khẩn trương tìm kiếm hơn 11.300 người chết - Ảnh 1
Nước tràn vào thành phố như một cơn sóng thần khổng lồ, nhấn chìm nhà cửa và xe cộ. Ảnh: Dân Việt

Claudia Gazzini, nhà phân tích cấp cao của “Nhóm khủng hoảng quốc tế về Libya”, cho biết: “Tình trạng hỗn loạn chung cũng đồng nghĩa với việc có nhiều tranh cãi về việc phân bổ các khoản ngân sách”.

Gazzini nói thêm, trong ba năm qua, không có ngân sách cho phát triển, ngân sách dành cho cơ sở hạ tầng sẽ giảm và không có phân bổ cho các dự án dài hạn tại Libya. “Không bên cầm quyền nào trong hai chính phủ tồn tại song song ở Libya đủ hợp pháp để thực hiện các kế hoạch lớn, hạn chế sự tập trung vào cơ sở hạ tầng”.

Thông tin từ Báo Dân Trí theo ABC News, cựu Bộ trưởng Y tế Reida El Oakley thậm chí mô tả dòng lũ khủng khiếp hơn, dâng cao tới 6 tầng như sóng thần. Ước tính, 1/4 thành phố Derna đã bị xóa sổ.

Thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Libya, khẩn trương tìm kiếm hơn 11.300 người chết - Ảnh 2

 

Thảm họa lũ lụt kinh hoàng ở Libya, khẩn trương tìm kiếm hơn 11.300 người chết - Ảnh 3
Một góc của Derna trước và sau trận lũ. Ảnh: Dân Trí

Một người dân địa phương có tên Khaled Al-Shuwaihed gọi đây là thảm họa. "Một thảm họa thực sự. Tất cả bạn bè của tôi đều đã chết", anh nói.

Người đứng đầu ICRC cho rằng người dân Derna có thể mất vài tháng, thậm chí vài năm mới có thể khắc phục hậu quả của thảm họa. ICRC hiện có một tổ công tác hỗ trợ các gia đình ở Derna khắc phục hậu quả của trận lũ. ICRC dự kiến cung cấp 6.000 túi đựng thi thể cho các tổ pháp y để đảm bảo các thi thể được xử lý, chôn cất đầy đủ.

Derna, thành phố với 125.000 dân, là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thảm họa lũ quét. Các chuyên gia tin rằng, biến đổi khí hậu là nguyên nhân chính khiến thời tiết trở nên cực đoan hơn và gây thiệt hại lớn hơn.

 

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'Tất cả những đau khổ của ngày hôm nay là kết quả do năm xưa anh tự tay gieo trồng. Tôi làm bạn với anh không có nghĩa anh còn cơ hội.

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