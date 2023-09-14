Gặp ngay mẹ chồng khó tính không thể chịu được, nàng dâu đứng lên làm cách này khiến bà phải 'đầu hàng'

Câu chuyện của B.Y chia sẻ khiến nhiều người phải thốt lên: "Đúng là nàng dâu 'cứng', nhưng cũng may là có đối tác phối hợp". Cô ấy đã làm điều mà không phải ai cũng dám làm để đòi hỏi hạnh phúc cho chính mình, được ăn cả ngã về không, mạo hiểm nhưng dũng cảm.

"Lấy chồng theo thói nhà chồng", dù lối sống của nhà chồng có hợp với mình hay không quả thực là rất khó. Nhiều nàng dâu không chịu nổi mẹ chồng và những điều kiện khắt khe, ảnh hưởng đến công việc, chấp nhận từ bỏ hết đam mê. Nhưng có những nàng dâu cao tay lại sẵn sàng tạo ra một cú sốc để thay đổi mẹ chồng.

Về nhà chồng, trong 5 năm em có vài lần chiến tranh lạnh với mẹ chồng, tất cả chỉ vì bà muốn em phải để thời gian và tâm trí trong căn bếp, ở nhà chăm con thay vì giỏi giang ngoài xã hội.

"Em và chồng yêu nhau trong thời gian du học ở Đức 2 năm. Anh ấy điềm đạm, dễ chịu, tâm lý và sống tình cảm. Em cứ nghĩ chỉ cần chúng em hiểu nhau, yêu nhau thì hôn nhân sẽ hạnh phúc. Không ngờ, mẹ chồng lại là người khiến em mệt mỏi.

Em thuê được người giúp việc tốt, bà cũng không tin. Bà lên ở cùng, soi mói xét nét khiến mấy người sợ phải xin nghỉ việc. Em không nghỉ làm, bà nói suốt ngày toàn những câu xóc óc khiến em đau đầu.

Đến lúc em mở công ty luật riêng, mẹ chồng kịch liệt phản đối, còn bảo không kinh doanh gì hết, đàn bà giỏi hơn chồng thì nhà còn ra cái gì!!! Bà còn phê phán em đi công tác để chồng phải chăm con, mà lúc đó con em hơn 3 tuổi rồi. Bà can thiệp từ váy vóc em mặc, thời gian em đi làm về. Thậm chí không ở cùng chúng em mà bà gọi điện cho chồng em hàng ngày để kiểm tra em đi làm về chưa.

Biết bà thương con cháu nhưng chỉ là tính quá khắt khe. Em bàn với chồng, quyết định ly hôn. Nhưng ly hôn theo một kiểu đặc biệt. Em sẽ ở chung nhà với chồng em vì lý do con cần có bố và mẹ ở gần. Ai cũng có trách nhiệm chăm sóc và để con không thiếu tình cảm".

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Cái hay của B.Y chính là chiêu này. Sau khi hai vợ chồng tuyên bố ly hôn, cô phân chia với anh rõ ràng về thời gian chăm sóc con, ai phụ trách ngày nào, ai bận hoặc đi công tác có thể nhờ người kia và người kia cũng có thể từ chối, lúc ấy thì tự lo. Hơn nữa, phòng ai người ấy ở, cơm ai người ấy ăn, không can thiệp, không chung đụng trừ việc đi chơi với con cuối tuần có thể chia tiền ăn ngoài.

Chồng cũ của B.Y rất biết cách phối hợp, hơi mệt hoặc con ốm là cầu cứu mẹ. Bà già rồi, 2-3 tuần lại phải lên phục vụ con, dọn dẹp nhà cửa nên mệt không thở được. Nhưng con trai bà, cháu bà mà bà không giúp thì ai giúp. Nếu không chăm cháu chỉ sợ con dâu cũ đưa cháu đi mất, bà lại gặp cảnh cả năm được gặp cháu 1-2 lần.

Con trai bà không biết làm việc nhà là do bà dạy "đàn ông không làm việc nhà", nên giờ bà làm thôi. Còn cô con dâu cũ kia, sống phòng bên cạnh nhưng có liên quan gì đâu mà phải phục vụ.

"Cú chốt chính là lúc bọn em ly hôn được 6 tháng, anh ấy bị tai nạn xe máy. Mẹ chồng tay xách nách mang đồ đạc lên chăm con trai. Em gặp tươi cười 'chào bác' rồi lại xúng xính dẫn con trai đi du lịch. Giờ em chẳng cần chăm chồng cũ, đấy là việc của mẹ anh.

Chồng em tranh thủ lúc yếu đuối nhất, tỉ tê tâm sự nhớ vợ nhớ con, muốn được tái hợp nhưng vợ không chịu vì sợ mẹ chồng. Chồng em khôn phết, ca ngợi vợ giỏi giang, nhiều đàn ông khác bắt đầu dòm ngó nhưng không chịu hẹn hò với ai vì thương con. Mẹ chồng nghe xong xúc động còn khóc".

Một tuần sau, B.Y về đến nhà, nhìn chồng ngồi như ông kễnh cho mẹ phục vụ lau dọn thì bật cười, đưa cho anh túi hoa quả gọi là hỏi thăm rồi lại về phòng đóng cửa. Mẹ chồng không chịu nổi nữa, gõ cửa sang gặp, tâm sự một hồi rồi kết luận: "Thôi các con quay lại đi, sau này mẹ chẳng can thiệp, chúng mày ăn ở với nhau thế nào thì tùy".

Hiện giờ vợ chồng B.Y sống khá hạnh phúc, mẹ chồng cũng đỡ khó tính hơn hẳn. Đúng là muốn có hạnh phúc thì phải biết "liều".