Nỗi đau đớn của gia đình tang quyến vụ hai anh em ruột người Việt Nam tử nạn trong vụ tai nạn sập công trường Anseong ngày 9/8 vừa qua: "Công ty phụ trách công trình chỉ nói về chi phí tang lễ, chưa xin lỗi gia đình”.

Tờ Dong-a Ilbo và OhmyNews đưa tin, chiều ngày 10/8, nhà tang lễ của Bệnh viện Anseong, Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi - nơi chuẩn bị lễ viếng cho hai anh em ruột người Việt Nam tử nạn trong vụ tai nạn sập công trường Anseong ngày 9/8 - thật vắng lặng, hầu như không có nhiều người đưa tiễn ra vào nhà tang lễ, chỉ có khoảng 10 người Việt Nam mặc đồ đen ngồi im lặng trước hai bức chân dung trẻ đặt cạnh nhau. Lễ viếng hai anh em người Việt Nam được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Anseong, Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi Nhân vật trong hai bức chân dung là hai công nhân Việt Nam, người anh Nguyễn Thế Quang (30 tuổi) và người em Nguyễn Thế Tuấn Linh (23 tuổi). Anh A. đến Hàn Quốc cách đây 6-7 năm, còn em trai anh vừa đến cách đây khoảng 2 năm và hai anh em đều cùng làm việc tại công trường nơi xảy ra tai nạn.

Anh Nguyễn Thế Quang đang sống cùng vợ người Việt và em trai là Nguyễn Thế Tuấn Linh tại một căn nhà thuê, anh trai cùng vợ người Việt có một con gái 4 tuổi, nhưng được biết con gái họ hiện đang sống cùng người thân của vợ tại quê nhà Việt Nam, còn người em trai vẫn chưa kết hôn. Gần cổng vào nhà tang lễ, hầu hết các vòng hoa viếng tang hai nạn nhân xấu số đều được viết bằng tiếng Việt Trong lễ viếng, gia đình tang quyến không nói nên lời, chỉ có tiếng khóc nghẹn ngào không ngừng. Một số người quen của hai anh em thay phiên gác tang và phụ giúp đón khách đều là người Việt Nam. Cả những người Việt thay phiên túc trực bên linh cữu và những người Việt đến tiễn đưa đều lặng lẽ im lặng. Gần cổng vào nhà tang lễ, hầu hết các vòng hoa viếng tang hai nạn nhân xấu số đều được viết bằng tiếng Việt.

Được biết, ngày tang lễ của cả hai vẫn chưa được quyết định. Về việc này, một tang quyến ở Hàn Quốc cho biết: “Chúng tôi vẫn chưa đạt được thỏa thuận với công ty phụ trách thi công". Một người quen là họ hàng với vợ của người anh tử nạn khóc trong nghẹn ngào nói với OhmyNews: "Mẹ của cháu bé (vợ người anh trai) một lúc mất đi cả chồng và em trai ruột đang sống cùng nhau hiện đang rất sốc và vô cùng đau đớn". Ông cho biết: “Công ty phụ trách công trình chỉ nói về chi phí tang lễ, chưa xin lỗi gia đình”. Nhà tang lễ thật vắng lặng, hầu như không có nhiều người đưa tiễn ra vào nhà tang lễ, chỉ có khoảng 10 người Việt Nam mặc đồ đen ngồi im lặng trước hai bức chân dung trẻ đặt cạnh nhau. Vợ của anh trai tử nạn nghẹn ngào không ngừng Trước đó, khi hay tin chồng gặp tai nạn lao động vào ngày 9/8, vợ người anh trai đã đến bệnh viện Anseong thuộc Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi vào chiều cùng ngày để xác nhận thi thể, cô khóc nức nở không ngừng khi thấy thời sự đưa tin về vụ tai nạn của chồng cùng em trai trên tivi của bệnh viện khiến nhiều người xung quanh không khỏi xót xa. Do anh trai anh và người em ruột bất ngờ mất cùng một thời điểm, người quen của gia đình đã liên hệ bệnh viện liệu có thể thay gia đình lấy trữ tinh trùng của người anh trai được không, nhưng điều này không thể theo luật hiện hành.

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