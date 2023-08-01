Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, nhiếp ảnh gia quốc tịch Pháp Remi Lucidi (30 tuổi), thường được biết đến với cái tên Remi Enigma, đã rơi từ tầng 68 của tòa nhà Trengunter Tower - khu phức hợp gồm ba tòa nhà dân cư nằm ở The Peak, Hong Kong - vào khoảng 7h30 chiều ngày 27/7 và tử vong. Cảnh sát địa phương suy đoán rằng anh đã ngã xuống đất tử vong sau khi leo lên đỉnh tòa nhà để chụp ảnh mạo hiểm.

Remi Enigma (Remi Lucidi) nổi tiếng chụp những bức ảnh mạo hiểm trên nhiều tòa nhà cao tầng khác nhau trên khắp thế giới - Ảnh: Instagram/remnigma

Được biết, Remi Enigma vào tòa nhà sau khi lừa được nhân viên bảo vệ rằng: "Tôi đến để gặp một người bạn sống ở tầng 40". Nhân viên bảo vệ sau đó nhận ra đây là lời nói dối, đuổi theo Enigma, nhưng anh đã đi thang máy lên tòa nhà. Người cuối cùng nhìn thấy anh là một người giúp việc làm việc trong căn hộ áp mái (căn hộ penthouse) trên tầng 68. Người giúp việc nhìn thấy Enigma đập cửa sổ căn hộ áp mái bên ngoài tòa nhà và kêu cứu liền gọi điện báo cảnh sát.