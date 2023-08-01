Cảnh sát cho biết nguyên nhân chính xác của tai nạn sẽ được xác định thông qua khám nghiệm tử thi.
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Tờ South China Morning Post (SCMP) đưa tin, nhiếp ảnh gia quốc tịch Pháp Remi Lucidi (30 tuổi), thường được biết đến với cái tên Remi Enigma, đã rơi từ tầng 68 của tòa nhà Trengunter Tower - khu phức hợp gồm ba tòa nhà dân cư nằm ở The Peak, Hong Kong - vào khoảng 7h30 chiều ngày 27/7 và tử vong. Cảnh sát địa phương suy đoán rằng anh đã ngã xuống đất tử vong sau khi leo lên đỉnh tòa nhà để chụp ảnh mạo hiểm.
Được biết, Remi Enigma vào tòa nhà sau khi lừa được nhân viên bảo vệ rằng: "Tôi đến để gặp một người bạn sống ở tầng 40". Nhân viên bảo vệ sau đó nhận ra đây là lời nói dối, đuổi theo Enigma, nhưng anh đã đi thang máy lên tòa nhà. Người cuối cùng nhìn thấy anh là một người giúp việc làm việc trong căn hộ áp mái (căn hộ penthouse) trên tầng 68. Người giúp việc nhìn thấy Enigma đập cửa sổ căn hộ áp mái bên ngoài tòa nhà và kêu cứu liền gọi điện báo cảnh sát.
Tuy nhiên, Enigma đã trượt chân và ngã xuống trước khi được giúp đỡ. Lúc cảnh sát đến hiện trường, Enigma đã tử vong trên sân thượng của tòa nhà. Camera tại hiện trường cho thấy Enigma đi ra từ thang máy tầng 49 trước khi đi cầu thang bộ lên tầng cao nhất là tầng 68.
Cảnh sát địa phương tin rằng Enigma đi ra ngoài từ tầng cao nhất của tòa nhà để chụp ảnh mạo hiểm, nhưng khi bị mắc kẹt bên ngoài, anh đã đập cửa sổ để kêu cứu trước khi trượt chân ngã xuống. Mặc dù không có di thư nào được tìm thấy tại hiện trường, nhưng nguyên nhân chính xác của tai nạn sẽ được xác định thông qua khám nghiệm tử thi.
Kể từ năm 2016, Remi Enigma đã leo lên các tòa nhà chọc trời ở Bulgaria, Bồ Đào Nha, Pháp và Dubai. Anh trở nên nổi tiếng khi chụp các bức ảnh của mình trên đỉnh tòa nhà cao tầng và đăng tải lên mạng xã hội. Bài đăng Instagram cuối cùng của Remi Enigma là một bức ảnh chụp cảnh đêm ở trung tâm thành phố Hong Kong vào ngày 24/7. Khi biết tin, người hâm mộ của anh đã để lại những bình luận chia buồn trên bài đăng này của nhiếp ảnh gia.