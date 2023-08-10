Vụ 2 lao động nước ngoài tử vong do sập công trường tại Hàn: Đã xác nhận nạn nhân là người Việt, vợ khóc ngất khi thấy thời sự đưa tin về chồng và em trai

Thế giới 10/08/2023 12:13

Người vợ bật khóc nức nở không ngừng khi thấy thời sự đưa tin về vụ tai nạn của chồng cùng em trai trên tivi, 'năn nỉ' bệnh viện xin được trữ tinh trùng.

Nocut News đưa tin, hai công nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn sập công trường xây dựng cơ sở sinh hoạt mới ở Oksan-dong, Anseong-si, Gyeonggi-do vào hôm qua (ngày 9/8) được xác định là hai anh em ruột người Việt Nam. 

Theo thông tin từ cảnh sát, hai anh em người Việt chỉ cách nhau một tuổi, người anh A. (30 tuổi) và người em B. (29 tuổi). Anh A. đến Hàn Quốc cách đây 6-7 năm, còn em trai anh vừa đến cách đây khoảng 2 năm và hai anh em đều cùng làm việc tại công trường nơi xảy ra tai nạn. 

Ở Hàn Quốc, Anh A. đang sống cùng vợ người Việt và em trai là anh B. tại một căn nhà thuê, anh A. cùng vợ người Việt có một con gái 4 tuổi, nhưng được biết con gái họ hiện đang sống cùng người thân của vợ tại quê nhà Việt Nam, còn người em trai là em B. vẫn chưa kết hôn. 

Vụ 2 lao động nước ngoài tử vong do sập công trường tại Hàn: Đã xác nhận nạn nhân là người Việt, vợ khóc ngất khi thấy thời sự đưa tin về chồng và em trai - Ảnh 1
Người vợ bật khóc nức nở không ngừng khi thấy thời sự đưa tin về vụ tai nạn của chồng cùng em trai trên tivi 

Khi hay tin chồng gặp tai nạn lao động, vợ anh A. đã đến bệnh viện Anseong thuộc Trung tâm Y tế tỉnh Gyeonggi vào chiều cùng ngày để xác nhận thi thể, cô khóc nức nở không ngừng khi thấy thời sự đưa tin về vụ tai nạn của chồng cùng em trai trên tivi của bệnh viện khiến nhiều người xung quanh không khỏi xót xa.  

Một người quen Hàn Quốc của anh A. cho biết: "Họ đã sống hết mình ở Hàn Quốc và không vi phạm pháp luật gì, nhưng tôi rất đau lòng khi chuyện này xảy ra".   

Do anh trai anh A. và em trai B. bất ngờ mất cùng một thời điểm, người quen của anh A. đã liên hệ bệnh viện liệu có thể thay gia đình lấy trữ tinh trùng của anh A. được không, nhưng điều này không thể theo luật hiện hành.

Vụ 2 lao động nước ngoài tử vong do sập công trường tại Hàn: Đã xác nhận nạn nhân là người Việt, vợ khóc ngất khi thấy thời sự đưa tin về chồng và em trai - Ảnh 2
Công trường xây dựng mới ở Oksan-dong, Anseong-si, Gyeonggi-do - nơi hai lao động người nước ngoài bị chôn vùi và tử vong vào ngày 9/8 vừa qua. Sự việc xảy ra khi sàn tầng 9 đổ sập xuống tầng 8 trong tòa nhà 9 tầng - Ảnh: Yonhap News

 

Vụ tai nạn xảy ra lúc 11h49 (giờ Hàn Quốc) khi sàn tầng 9 của tòa nhà 9 tầng đang xây dựng đổ sập xuống tầng 8. Vào thời điểm trên, sàn tầng 9 đang được đổ bê tông, nhưng theo ước tính ván khuôn (kết cấu tạm) và các thanh đỡ dùng đỡ sàn không chịu được lực nên đã đổ sập.
Trong vụ tai nạn này, anh A. được phát hiện trong tình trạng tim ngừng đập vào lúc 13h06 tức 1h10 phút sau khi được chuyển đến bệnh viện tiến hành hô hấp nhân tạo vào lúc 12h25 trưa. Vụ sập công trình cũng khiến 4 công nhân khác bị thương và hiện đang được điều trị.

Vụ 2 lao động nước ngoài tử vong do sập công trường tại Hàn: Đã xác nhận nạn nhân là người Việt, vợ khóc ngất khi thấy thời sự đưa tin về chồng và em trai - Ảnh 3
Hiện trường vụ tai nạn 

Cảnh sát đã thành lập đội bảo vệ nạn nhân gồm 5 người và đang hỗ trợ cung cấp nơi ở tạm thời cho vợ anh A. và tang quyến đồng thời có kế hoạch hỗ trợ những người bị thương trong vụ tai nạn nếu cần thiết.
Hiện nguyên nhân vụ tai nạn sập công trường đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. 

 

 

 

 

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