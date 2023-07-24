Vụ việc xảy ra tại Trường trung học cơ sở số 34 ở quận Long Sa, thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ (Qiqihar), tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc.

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã, lực lượng chức năng địa phương xác nhận đã có 10 người tử vong và 1 người vẫn còn mắc kẹt trong vụ sập mái sân thể dục (sân thi đấu) của một trường trung học cơ sở ở tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc vào lúc 14h56 chiều ngày 23/7 (giờ địa phương).

Lính cứu hỏa đang thực hiện các công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt

Theo Tân Hoa Xã, có tổng cộng 19 người trong phòng tập thể dục vào thời điểm xảy ra tai nạn, ngoại trừ 4 người tự trốn thoát, có 15 người khác bị mắc kẹt trong đống tòa nhà bị sập.

Giới chức trách huy động lực lượng thâu đêm giải cứu, tính đến 5h30 sáng ngày 24/7, 10 trong số 15 người bị mắc kẹt đã tử vong, 4 người nguy kịch, 1 người vẫn còn mắc kẹt. Như vậy, tính đến sáng cùng ngày, đã giải cứu được 8 người, 10 người tử vong và tiếp tục các công tác giải cứu nạn nhân còn lại.

Lính cứu hỏa đang thực hiện các công tác cứu hộ và tìm kiếm nạn nhân mắc kẹt

Hãng tin Yonhap dẫn nguồn từ tờ Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh, đội bóng chuyền nữ của trường vẫn đang luyện tập với một huấn luyện viên bên trong nhà thi đấu thể dục, ngay trước khi vụ sập trần nhà xảy ra.

Phòng tập bị sập là một tòa nhà có diện tích 1.200 m2 và trần nhà được thiết kế theo kiểu đổ các khối bê tông.

Nguyên nhân vụ sập trần đang được điều tra làm rõ.

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