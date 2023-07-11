Một cây cầu vượt đang được xây dựng ở Thái Lan bất ngờ đổ sập, khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương nặng.

Theo Thai PBS đưa tin, vào lúc 18h (giờ địa phương) ngày 10/7, một cây cầu vượt bắc qua ngã tư Wat Polmanne trên đường Luang Phaeng của Bangkok đang trong quá trình thi công bất ngờ đổ sập xuống tuyến đường bên dưới. Dự án cầu vượt này đang được thi công để hoàn thành vào năm 2024.

Vụ tai nạn khiến 2 người thiệt mạng, trong đó có một giám sát công trường. 13 người khác bị thương được đưa đến bệnh viện, trong đó 4 người nguy kịch. Hiện chưa rõ có người bị mắc kẹt dưới các dầm thép hay không, nhưng tại hiện trường, nhiều ôtô đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Hiện trường vụ tai nạn

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong quá trình xây dựng, bệ phóng dầm để lắp đặt các đoạn bê tông mặt đường trên cao đã bị lật khiến cả một đoạn đường dài 500m đã lắp đặt trước đó bị rơi khỏi trụ cầu xuống con đường phía dưới.

Video được Cục Phòng chống và Giảm nhẹ Thiên tai Thái Lan công bố, cho thấy các khối kim loại khổng lồ rung lắc trước khi bị sập, một số cấu trúc thép cũng bị đổ vào các tòa nhà thương mại ở bên đường, gây ra cảnh hỗn loạn.

Con đường dẫn đến ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn đã bị phong tỏa, điện trong khu vực cũng bị cắt sau vụ tai nạn. Cơ quan chức năng đang có mặt khám nghiệm hiện trường và tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

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