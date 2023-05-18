Google sẽ xóa các tài khoản không sử dụng kể từ tháng 12

Thế giới 18/05/2023 09:33

Các tài khoản Google không hoạt động sau 2 năm kể từ lần sử dụng cuối cùng sẽ bị xóa từ tháng 12 tới đây.

 

Google đã thông báo vào ngày 17/5 (giờ địa phương) rằng họ sẽ xóa các tài khoản Google không hoạt động sau 2 năm kể từ lần đăng nhập cuối cùng, áp dụng từ tháng 12 năm 2023. 

Google cho biết: "Mặc dù chúng tôi nỗ lực làm việc để bảo vệ người dùng khỏi các mối đe dọa bảo mật như spam và lừa đảo, nhưng nếu người dùng không sử dụng tài khoản của mình trong một thời gian dài sẽ có nhiều khả năng gặp rủi ro hơn. Điều này là do mọi người thường sử dụng mật khẩu cũ, chưa thiết lập xác thực hai yếu tố để bảo mật". 

Google sẽ xóa các tài khoản không sử dụng kể từ tháng 12 - Ảnh 1
Các tài khoản Google không hoạt động sau 2 năm kể từ lần sử dụng cuối cùng sẽ bị xóa từ tháng 12 tới đây - Ảnh: Google

Google có kế hoạch gửi nhiều thông báo đến địa chỉ email và email khôi phục của người dùng trước khi xóa tài khoản. Nếu tài khoản của người dùng bị xóa, người dùng sẽ không thể sử dụng tất cả các dịch vụ của Google, chẳng hạn như google tài liệu, workspace cũng như gmail. Các video do người dùng có tài khoản đã xóa tải lên YouTube cũng sẽ bị xóa. Kế hoạch xóa này chỉ áp dụng cho tài khoản cá nhân, tài khoản người dùng của các trường học, công ty hoặc tổ chức không bị xóa.

Google giải thích rằng các tài khoản truy cập các trang web khác thông qua phương thức đăng nhập đơn giản qua tài khoản Google được coi là người dùng đang hoạt động và sẽ không bị xóa. Ruth Kricheli, phó chủ tịch quản lý sản phẩm của Google cho biết: "Biện pháp này nhằm bảo vệ người dùng vì những tài khoản không được sử dụng trong một thời gian có khả năng bị đe dọa về bảo mật".

 

 

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