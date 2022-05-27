Sự việc sảy ra vào tối 8/3, nạn nhân là nữ sinh 16 tuổi ở Hà Châu, Quảng Tây, Trung Quốc. Cô gái rơi xuống sông tử vong, trước khi chết có để lại thư tuyệt mệnh, nghi do bị nhiều người chế giễu, bắt nạt, tạt nước trong nhà vệ sinh.

Mẹ nạn nhân cho biết, vào khoảng 7 giờ ngày 8/3, con gái bà có mượn điện thoại di động của giáo viên chủ nhiệm để gọi cho bà, cô gái bảo là bị dị ứng cổ, sốt cao và yêu cầu xin ra ngoài khám bệnh.

Theo như người nhà nạn nhân đăng tải: “Vì trời đã muộn và được yêu cầu nên giáo viên chủ nhiệm đã sắp xếp người đi cùng để ra ngoài. Lúc đó, tôi cũng nói nếu để xảy ra chuyện với con gái tôi thì nhà trường cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Tôi đã nói điều này ba lần vào thời điểm đó. Hiệu trưởng chỉ sắp xếp một bạn nữ cùng lớp chưa thành niên cùng đi với con gái ra ngoài. Nhưng không rõ vì lý do gì, bạn nữ cùng lớp đã bỏ về giữa chừng. Hậu quả là con gái tôi bị rơi xuống sông chết đuối ở cầu Lâm Phong, để lại một bức thư tuyệt mệnh.”

Bà Li - mẹ nữ sinh xấu số cho biết thi thể của Huang Ya chỉ được tìm thấy vào sáng sớm ngày hôm sau, chiếc cặp của Huang Ya được đặt trên cầu, trong chiếc túi có một bức thư tuyệt mệnh, hai điện thoại di động và một gói đồ ăn nhẹ.

Bố mẹ của Huang Ya muốn liên lạc với nữ sinh đi cùng Huang Ya để tìm hiểu sự việc, nhưng không ngờ, một ngày sau khi Huang Ya rơi xuống sông, giáo viên chủ nhiệm đã loại bố mẹ của Huang Ya ra khỏi nhóm lớp.

“Cô gái không thích”

Trong bức thư tuyệt mệnh cô có viết rằng cô đã bị mọi người tạt nước vào người nhà vệ sinh ở trường, lên cấp 3 cô đã bị các bạn cùng lớp và hàng xóm chế nhạo và lăng mạ. Trong số những cái tên được nhắc đến trong bức thư tuyệt mệnh, có 6 người học cùng lớp với cô, và 2 người là hàng xóm của cô. Bà Li cho biết trong số này có cả nam lẫn nữ, nhưng những tên này bà Li không quen.

Bức thư nạn nhân để lại

Huang Ya chỉ bắt đầu sống trong khuôn viên trường khi lên cấp 3, mỗi tháng về nhà một lần, và không nói với bố mẹ biết rằng cô ấy đã bị các bạn cùng lớp ở trường bắt nạt và chế giễu. Trong trí nhớ của bà Li, con gái bà chỉ nhắc đến một cô gái mà cô không thích, và cô gái đó thường xuyên đến ký túc xá của họ.

“Nếu con cùng với cô bạn đó tính cách không hợp nhau thì không cần qua lại nói chuyện, con không cần làm bạn với cô bé đó, không cần kết giao nói chuyện, … Con cũng cần chú ý, bằng người bằng mặt không bằng lòng, tâm hại người không được có, tâm phòng người không thể không có …” bà Li có dặn dò con gái như vậy.

Huang Ya chỉ đáp lại: “Con biết rồi.”

Vết đốm đỏ kỳ lạ

Bà Li cho biết trong những ngày Tết nguyên đán năm nay, Huang Ya bị mụn trên mặt do dị ứng, bà còn mua thuốc về thoa cho con gái. “Có thể vì con gái mê làm đẹp, mua mấy cái sản phẩm chăm sóc da trên mạng nên bị dị ứng với chúng”.

"Nhưng lần này nói bị dị ứng ở cổ, nhưng không thấy vết đỏ trên cơ thể con gái." Bà Li có nói với Zhengguan News rằng hiện tại thi thể của Huang Ya đã được hỏa táng.

Sau khi con gái qua đời, bà Li đã đăng ký tài khoản Douyin và đăng một số video về con gái để hồi niệm về con gái. Sau khi xem đoạn video, một số cư dân mạng cho rằng có điều gì đó không ổn và bà Li cũng nảy sinh nghi ngờ với trường học của con gái. “Là giáo viên chủ nhiệm, tại sao không kiểm tra xem đứa nhỏ có thực sự bị dị ứng cổ không? Con bé có sốt cao không? Giáo viên chưa có xác nhận liền đồng ý cho con bé ra ngoài rồi.”

Ảnh minh họa: Internet

Bà Li năm nay đã ngoài 40. Vì lý do sức khỏe nên không thể sinh con được nữa, hai vợ chồng chỉ có một người con duy nhất là Huang Ya. Bà Li cho biết Huang Ya rất thích thể thao, cô bé từng là đội trưởng đội bóng rổ ở trường trung học cơ sở và là một vận động viên điền kinh xuất sắc. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên, cô bé đã nhiều lần ra ngoài tham gia cuộc thi và giành được giải thưởng.

"Khi vụ việc vừa xảy ra, nhà trường nói rằng họ sẽ bồi thường 50.000 nhân dân tệ vì lý do nhân đạo, nhưng chúng tôi không đồng ý và chúng tôi cứ kéo dài như vậy", cô Li nói chia sẻ với Zhengguan News.

"Mãi đến ngày 23/5, chính quyền và công an mới tổ chức cho nhà trường thương lượng với chúng tôi tại phòng hòa giải ở huyện Bình Quế, nhưng nhà trường vẫn nói rằng sẽ bồi thường vì nhân đạo, hoàn toàn không bàn đến chuyện khác.”

Bà Li có đăng tải rằng, “Chúng tôi ngậm đắng nuốt cay suốt 16 năm để nuôi dưỡng đứa con duy nhất của mình, gom đủ số tiền học phí rất cao để cho con đi học, nhưng chưa đến một năm, con bé đã rời khỏi thế gian bằng cách này. Bây giờ chúng tôi đã hơn 40 tuổi rồi, thật không biết những ngày tháng sau này sống như thế nào đây?”

Theo Sohu