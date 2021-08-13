Con gái 11 tuổi bụng to bất thường, bố tức giận trói đánh con 'thừa sống thiếu chết', sau đó mới bàng hoàng nhận ra chân tướng sự việc

Thế giới 13/08/2021 05:47

Cô bé đã ngất khi bị bố đánh. Và khi đến bệnh viện, cả gia đình mới bàng hoàng khi nghe tin từ bác sĩ.

Mới đây, trên mạng xã hội Trung Quốc, một câu chuyện chia sẻ về gia đình đang thu hút đông đảo sự quan tâm của bạn đọc. Cụ thể, một người cha tên Tiểu Hoàng (35 tuổi, Trung Quốc) phát hiện con gái 11 tuổi của mình có chút bất thường vì vùng bụng ngày càng một lớn hơn.

Anh bắt đầu nghi ngờ con gái của mình đã quan hệ với bạn trai và dẫn đến việc mang thai. Dù chưa rõ chuyện thế nào nhưng Tiểu Hoàng đã vô vùng tức giận. Ngay lập tức, anh lấy dây thừng trói con lại rồi dùng roi đánh liên tục.

Vì quá đau đớn nên cô bé đã bất tỉnh. Thấy vậy, Tiểu Hoàng đã vội đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Sau đó, bác sĩ nói rằng cô bé không có vấn đề gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, quan sát thấy bụng cô bé khá to nên bác sĩ đã nhanh chóng đưa đi làm thêm kiểm tra và các xét nghiệm. 

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Bố tức giận trói và dùng roi đánh con đến bất tỉnh khi chưa biết thực hư sự việc ra sao

Kết quả xét nghiệm cho thấy trong bụng cô bé có khối u rất lớn chứ không phải do mang thai như Tiểu Hoàng đã nghĩ. Bác sĩ đã mắng người bố một trận vì không tìm hiểu kĩ nguyên nhân lại đánh con "thừa sống thiếu chết" như vậy. 

Sau khi biết được sự thật, mặt Tiểu Hoàng lập tức biến sắc. Anh cảm thấy bối rối và có lỗi với con gái vô cùng. Mặc dù, con gái đã tha thứ cho anh nhưng hiện tại cô bé vẫn không muốn nói chuyện với cha mình, ở nhà cũng không buồn nhìn cha.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ đã gây ra nhiều ý kiến tranh cãi. Nhiều người chỉ trích người bố đã vô tâm với con cái, còn có hành động bạo lực dã man như vậy sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến tâm lý của con. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng hiểu được cảm xúc tức giận nhất thời của người bố, vì sợ lỡ có gì, con cái của mình phải chịu thiệt thòi. 

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Những đứa trẻ dậy thì, tâm sinh lý có nhiều thay đổi nên cần quan sát và đồng hành cùng con nhiều hơn

Trước đó, cũng có một câu chuyện khá đau lòng diễn ra ở Brazil khi một bé gái 11 tuổi tử vong khi sinh con đã khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Cô bé tên Luana Costa (sống tại Para, Brazil) cùng với bố mẹ.  

Một hôm, gia đình Luanna bỗng thấy cơ thể cô bé "lạ lạ" khi vùng bụng ngày càng lớn. Sau khi đưa con đi khám, bố mẹ Luana sững sờ khi bác sĩ cho biết bé đang mang thai. Sau khi điều tra, gia đình biết được "tác giả" của cái thai là một người đàn ông 43 tuổi, tên Francinildo Moraes. 

Con gái 11 tuổi bụng to bất thường, bố tức giận trói đánh con 'thừa sống thiếu chết', sau đó mới bàng hoàng nhận ra chân tướng sự việc - Ảnh 3
Cô bé Luana mang thai khi mới 11 tuổi

Mặc dù sống cùng với bố mẹ nhưng không ai để ý đến tâm lý tuổi mới lớn của con gái. Đến khi mọi việc vỡ lẽ, bố mẹ Luana mới tìm hiểu và phát hiện trên trang facebook cá nhân của con gái, có đăng rất nhiều bức ảnh tình tứ của bé và người yêu hơn 32 tuổi. 

Lúc này, mọi việc đã quá muộn màng và không thể cứu vãn được nữa. Đau lòng hơn, khi cô bé mang thai ở tháng 5 tháng, cô bé 11 tuổi đã bị chuyển dạ sinh non. Và chỉ 4 ngày sau, cô bé đã qua đời. Gia đình Luana rất đau đớn. Cảnh sát nhập cuộc điều tra gã người yêu của đứa bé nhưng hắn được cho là đã bỏ trốn khỏi địa phương. 

Qua những sự việc đáng buồn trên, cũng là một bài học rút ra cho các bậc phụ huynh, đặc biệt là khi có con đang ở tuổi dậy thì. Thời điểm này, đứa trẻ có nhiều thay đổi về tâm sinh lý, vì vậy, bố mẹ cần quan sát tế nhị và đồng hành cùng con, giúp con không rơi vào những cám dỗ xấu trong cuộc sống, kịp thời tháo gỡ những khó khăn khi con đang mắc phải để tránh nhiều hậu quả đáng tiếc.

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