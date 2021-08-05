Bé gái 12 tuổi mang thai và sinh con, danh tính 'tác giả' của đứa bé khiến dư luận kinh hãi tột cùng

Thế giới 05/08/2021 07:00

Vụ ấu dâm nghiêm trọng với trẻ chỉ mới 12 tuổi đến mức mang thai và sinh con thế nhưng gia đình của đứa trẻ vẫn coi như bình thường khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và bất bình.

Vừa qua, tại một bệnh viện ở thành phố Tulsa, Oklahoma, bang Texas, Mỹ đã diễn ra một ca sinh nở của một là cô bé mới chỉ 12 tuổi. Sau khi vượt cạn thành công, các y bác sĩ của bệnh viện đã báo với cảnh sát vì có dấu hiệu của tội ấu dâm.

Ngày 29/7, Desiree Castaneda - mẹ đẻ của sản phụ nhí, đã bị bắt giữ. Qua cuộc điều tra ban đầu, cảnh sát và dư luận cô cùng sốc trước lối sống bệnh hoạn của gia đình Castaneda. Được biết, "tác giả" gây nên cái thai cho đứa trẻ 12 tuổi chính là bạn trai của mẹ cô bé - tên Juan Miranda-Jara (24 tuổi).

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Mẹ và têm ấu dâm đã bị cảnh sát bắt giữ để điều tra

Điều bất bình hơn cả là những thành viên trong gia đình đều biết nhưng không ai ngăn cản để tên yêu râu xanh có cơ hội xâm hại rồi làm bé gái mang thai và sinh con. Thậm chí, trước đó, Desiree còn từng đăng lên Facebook hình ảnh tiệc mừng con gái 12 tuổi mang thai.

Cảnh sát thành phố Tulsa công bố: "Miranda-Jara cho biết hắn đã có quan hệ với bé gái 12 tuổi, con của bạn gái từ tháng 10/2020 và thừa nhận mình là cha em bé mới sinh. Gia đình bé gái biết và không phản đối mối quan hệ sai trái lệch lạc này. Miranda-Jara đã bị bắt giữ vì tội hiếp dâm trẻ em. Còn Desiree Castaneda - mẹ nạn nhân bị bắt vì tội bỏ bê con cái và không ngăn cản hành vi phạm tội này xảy ra".

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Mẹ của đứa bé mở tiệc ăn mừng con gái 12 tuổi mang thai và còn đăng hình ảnh lên Facebook

Trước đây, Juan Miranda-Jara cũng đã từng có tiền án tội ấu dâm. Khi bị bắt giữ, Miranda-Jara còn tỏ vẻ ngạc nhiên và phản kháng cảnh sát. Danny Bean - Cảnh sát trưởng cho biết, mọi người đều ngạc nhiên vì cách sống lệch lạc của gia đình này. Ông kể lại: "Ngày bé gái sinh con, cô bé đã cùng tên ấu dâm đi vào bệnh viện như một cặp đôi bình thường và họ còn thể hiện sự háo hức, hạnh phúc khi sắp chào đón em bé".

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