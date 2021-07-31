Nợ nần vì cờ bạc, Yan sẵn sàng xuống tay giết vợ đang mang thai khi cô không đưa tiền để hắn trả nợ.

Theo China Daily, cho biết một người đàn ông tên Yan đã giết vợ họ Liu trong khi người vợ của hắn đang mang thai chỉ vì cô từ chối giúp hắn trả nợ các khoản vay do cờ bạc.

Qua điều tra cho thấy, vì mê bài bạc nên Yan đang nợ hơn 1 triệu nhân dân tệ (155.000 USD). Hắn đã quan sát nhà của vợ ở khu vực Phố Đông trước khi thực hiện vụ tấn công. Sáng ngày 20/3/2020, Yan lái chiếc xe Toyota Camry màu đen mượn của bạn tới nhà cha mẹ vợ, sau đó đòi tiền từ vợ và đe dọa cô bằng một con dao lấy được trong nhà bếp.

Tên Yan đã nhận mức án tử hình cho những tội lỗi hắn gây ra - Ảnh: China Daily

Tuy nhiên, người vợ xấu số từ chối yêu cầu này của Yan nên bị hắn ta đâm vào cổ dẫn đến vỡ động mạch trái, mất máu và tử vong. Yan còn liều lĩnh sử dụng bật lửa để đốt sách và các vật dụng khác trong phòng nhằm che đậy tội ác của mình. Cuối cùng, hắn ra đầu thú cảnh sát và thừa nhận mọi tội danh. Trước đó, Yan đi du học nước ngoài nhưng không lấy được bằng và nghiện cờ bạc từ năm 2018.

Ngày 30/7, Toà án nhân dân trung cấp số 1 Thượng Hải bố Yan đã lãnh án tử hình về tội cố ý giết người và phá hoại. Tòa án mô tả tội ác mà Yan thực hiện "đặc biệt nghiêm trọng và tàn nhẫn", đe dọa an ninh công cộng.

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