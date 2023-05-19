Có kẻ lạ mặt đột nhập, cô gái tự cứu mình ngoạn mục

Sau vụ việc thót tim, cô gái kể lại câu chuyện kèm đăng tải clip lên mạng để cảnh báo các bạn nữ sống một mình.

Ngày 16/5, một video đã được tải lên cộng đồng trực tuyến với bài viết có tiêu đề "Tôi đang nổi da gà ngay bây giờ" nhanh chóng làm cộng đồng mạng lo lắng. Trong video, một sợi dây nhỏ bằng thép từ bên ngoài đang luồng vào khe cửa, móc lấy tay nắm cửa và kéo xuống để đột nhập vào nhà của một người phụ nữ. Cư dân mạng xem video cũng nổi da gà với âm thanh lạch lạch của cánh cửa sắp được mở, chia sẻ rằng họ cần phải cài đặt thêm khóa kép ở trước cửa nhà. Một người đàn ông cố đột nhập vào nhà của một người phụ nữ sống một mình - Ảnh: Donga Ilbo Cô gái A. sống tại Bucheon, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc, người đăng tải video giải thích tình hình:

"Chuyện xảy ra lúc 4 giờ chiều. Bây giờ tay tôi vẫn đang run. Khi tôi gọi cảnh sát, người ở bên ngoài đã rời đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không có ở nhà?. Tôi chưa nhận được bất kỳ liên lạc nào từ bất cứ đâu. Tôi cầm lấy dây thép để anh ta không mở được cửa, hỏi 'Ai đấy' thì anh ta nói anh ta đến từ bất động sản. Anh ta nói, 'Đáng lẽ anh nên gọi trước', thế là anh ấy bấm chuông và nói điều gì đó, tôi lập tức gọi cho cảnh sát.



Nhưng hợp đồng bất động sản với tôi giờ đã hết hiệu lực. Nhà đã được đem ra đấu giá rồi mà vẫn có người đến như thế này sao?. Tôi đang viết đơn tường trình thì người sống trong căn phòng bên cạnh bước ra nói 'Có người kêu to ở lối đi vào nhà của mình, thấy lạ nên mình không mở', thật quá sợ hãi".

Anh ta luồng một sợi dây thép từ bên ngoài qua khe cửa và cố gắng gạt tay nắm cánh cửa xuống - Ảnh: Donga Ilbo Ngay sau đó cô đã gọi điện báo cảnh sát, người đàn ông bên ngoài cửa thấy vậy bỏ chạy để lại sợi dây thép. Cảnh sát đến đã giữ sợi dây thép làm bằng chứng đồng thời thu thập dấu vân tay, kiểm tra camera an ninh để tìm gã đàn ông đó. Cô A. nói thêm: “Cảnh sát cũng đã xem video này và họ đã tròn mắt ngạc nhiên, nói rằng đây là lần đầu tiên họ gặp trường hợp 'dùng chiêu này' để mở cửa. Mọi người hãy cẩn thận, thật đáng sợ". Cô gái lấy chai nhựa nhét vào tay nắm cửa quấn lại để ngăn chặn kẽ hở - Ảnh minh họa: Internet Sau sự việc, cô A. chia sẻ rằng mình đã lấy chai nhựa nhét vào tay nắm cửa quấn lại để không còn khoảng cách cho sợi dây thép luồng vào, tránh những trường hợp tương tự khác xảy ra. Nhưng cô nói rằng mình vẫn còn rất sợ khi về nhà. Cô kể lại câu chuyện kèm đăng tải clip lên mạng để cảnh báo các bạn nữ sống một mình. Hiện cảnh sát đã lấy dấu vân tay và xác minh người đàn ông này.

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