Bé trai rơi khỏi xe máy, bố vẫn rồ ga chạy tiếp

Theo các phương tiện truyền thông, cảnh sát đang tuần tra trên đường ngày hôm đó đã tìm thấy một cậu bé bị lạc và đưa cậu bé đến đồn cảnh sát.

Ngày 13/5 (giờ địa phương), mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc Weibo đã đưa tin về một sự việc xảy ra với một người đàn ông giàu có sống ở Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc vào ngày 12/5.

Ông đặt con trai lên ghế sau xe tay ga để chở đến trường. Đang chạy một đoạn, lúc bẻ lái và rẽ vào khúc cua thì con trai ngồi ghế sau bị ngã.

Ngay sau đó, cha của cậu bé vội vã đến đồn cảnh sát trên một chiếc xe máy và giải thích với cảnh sát về việc cậu con trai nhỏ của ông đã bị lạc.

Đang chạy một đoạn, lúc bẻ lái và rẽ vào khúc cua thì con trai ngồi ghế sau bị ngã - Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, ông đang đeo tai nghe chống ồn khi điều khiển xe nên đã không để ý điều này và một mình chạy thêm 1km nữa thì mới biết con trai mình đã biến mất.

May mắn thay, đứa trẻ không hề hấn gì mặc dù bị ngã từ chiếc xe tay ga đang chạy trên đường.

Cảnh sát sau khi nghe nội dung tường thuật nói: "Sau này khi lái xe, anh không nên đeo tai nghe và chỉ tập trung vào việc lái xe", "Tôi hy vọng anh sẽ chăm sóc con trai mình đúng cách trong tương lai".

Nguyên nhân được cho là ông bố đang đeo tai nghe chống ồn nên không biết mọi thứ đang diễn ra xung quanh - Ảnh: Weibo

Trong khi đó, tại Singapore vào tháng 2/2021, đã xảy ra một vụ việc gây chấn động khi một người phụ nữ đeo AirPods Pro được trang bị chức năng chống tiếng ồn khi chạy qua công viên đã tử vong sau khi bị cây đổ đè lên người vì không nghe thấy.

Chức năng 'chống ồn' ở các loại tai nghe là ngăn chặn tiếng ồn xung quanh để chỉ có thể tập trung vào âm nhạc hoặc video.

Tuy nhiên, cần nên tránh đeo tai nghe chống tiếng ồn khi ra ngoài để tránh những sự cố không đáng có. Đặc biệt, đeo tai nghe chống ồn khi tham gia giao thông không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân mà còn cho những người khác.