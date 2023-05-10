Vừa sạc pin, vừa nghe điện thoại, cô gái sơ ý làm rơi điện thoại của mình xuống nước, tử vong vì bị điện giật.

Theo tờ Daily Mirror của Anh đưa tin vào ngày 4/5 (giờ địa phương), Maria Antonietta Coutillo (16 tuổi), sống ở Montefalzone, miền nam nước Ý đã tử vong khi đang sạc điện thoại thông minh trong bồn tắm vào tối ngày 20/4.



Vào thời điểm xảy ra sự cố, Maria đang nói chuyện điện thoại với một người bạn. Cha mẹ của Maria đi vắng. Một quan chức phụ trách vụ án cho biết Maria vừa nói chuyện vừa sạc điện thoại thông minh nên đã sơ ý làm rơi chiếc điện thoại của mình xuống nước. Điện thoại thông minh phát một dòng điện chết người qua bồn tắm mà Maria đang ngâm mình. Khi nghe tin Maria qua đời, cư dân địa phương đã thương tiếc cho cái chết của cô gái.

Cô gái 16 tuổi sơ ý làm rơi điện thoại của mình xuống nước, tử vong vì bị điện giật - Ảnh Daily Mirror/Donga Ilbo

Nhà phát triển an toàn điện tử Steve Cutler cho biết không có nguy cơ bị điện giật từ máy tính xách tay hoặc điện thoại thông minh không sạc. "Điện áp của bộ sạc được kết nối với điện thoại thông minh thường thấp, nhưng nó có thể đi qua ổ cắm được kết nối với 'điện áp nguồn' cao hơn. Điều này gây chết người nếu cơ thể ướt mà không mặc quần áo", ông nói.

Cảnh báo hiểm họa khi dùng các thiết bị điện tử trong nhà tắm - Ảnh minh họa: Internet

Đã từng xảy ra nhiều trường hợp tử vong do làm rơi điện thoại thông khi đang tắm. Năm 2020, một nữ sinh 15 tuổi người Pháp bị điện giật sau khi làm rơi sạc điện thoại thông minh vào ngực khi đang tắm. Ngay sau đó, nữ sinh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.



Người dùng nên nhận thức được những rủi ro an toàn khi sử dụng các thiết bị điện tử trong phòng tắm. Tuyệt đối không chạm vào dây điện của thiết bị điện gần nước hoặc trong môi trường ẩm ướt.

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thieu-nu-16-tuoi-tu-vong-trong-nha-tam-canh-bao-hiem-hoa-tu-cac-thiet-bi-ien-tu-580278.html