Cô gái ở độ tuổi 20 bị sét đánh khắp người khi vừa bước ra khỏi ô tô, thoát chết thần kỳ nhờ mang dép cao su Birkenstock.

Ngày 9/5 (giờ địa phương), tờ Daily Mail, nhật báo của Anh, đưa tin về Amber Congleton, 20 tuổi, một phụ nữ đã sống sót thần kỳ khi bị sét đánh khắp người trong lúc vừa bước xuống ô tô ở Iowa, Mỹ.

Amber đã ra ngoài trong một cơn giông bão nghiêm trọng vào chủ nhật tuần trước.

Amber giải thích về tình huống lúc đó: "Ngay khi tôi bước ra khỏi xe, sét đánh và tôi không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó".

Amber Congleton (bên phải), cô gái may mắn sống sót khi bị sét đánh khắp người - Ảnh Daily Mail

Cô cho biết, khi bị sét đánh, cô cảm thấy chân mình bủn rủn như sợi bún vì bị điện giật. Cô cũng nói rằng mình đã bị mất thính lực tạm thời. Tuy nhiên, đáng ngạc nhiên là tính mạng của Amber vẫn an toàn.

Nhân viên y tế tin rằng chiếc Birkenstocks bằng cao su mà Amber đang mang lúc đó đã cứu mạng cô. Vì cao su là một chất cách điện và không dẫn điện tốt, nên đã hấp thụ xung điện từ sét ở một mức độ nào đó.

Tuy nhiên, các chuyên gia khí tượng cho rằng, việc Amber sống sót là một điều kỳ diệu, đồng thời cho rằng mặc dù chất liệu cao su không dẫn điện nhưng nó sẽ không giúp ích nhiều trong việc chống sét đánh.

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