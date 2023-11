Xe đẩy em bé lao xuống đường lớn và màn giải cứu thót tim của 'anh hùng không áo choàng'

Người phụ nữ cố gắng đuổi theo chiếc xe đẩy nhưng liên tục bị vấp ngã - Ảnh: SBS News

May mắn thay, xe đẩy em bé chuẩn bị lao vào làn đường lái xe thì một người đàn ông nhanh chóng chạy đến kịp thời, giật lấy chiếc xe đẩy và dừng nó lại. Sau khi trấn an người phụ nữ không thể đứng dậy được, người đàn ông từ từ đẩy chiếc xe đẩy và giao lại xe cùng em bé an toàn cho bà.

Chiếc xe đẩy nhanh chóng được một người đàn ông gần đó chạy nhanh đến cứu khi nghe tiếng la hét "cứu với" - Ảnh: SBS News

Người đàn ông giải cứu đứa trẻ được là Ronald Nessman. Anh kể rằng mình vừa có cuộc phỏng vấn tại một nhà hàng gần đó, trong lúc ngồi ở tiệm rửa xe thì nghe thấy tiếng một người phụ nữ hét lên “cứu với” và theo bản năng anh chạy ra. Nessman nói: “Người phụ nữ đã khóc vì bị sốc nên tôi đã ôm bà ấy”. Danh tính của người phụ nữ này hiện chưa được tiết lộ.

Người 'anh hùng không áo choàng' này là Nessman, từng là người vô gia cư vì biến cố trong cuộc sống. Ông đến đây phỏng vấn xin việc làm đúng thời điểm xảy ra khoảnh khắc nguy hiểm này - Ảnh: SBS News

Câu chuyện của Nessman cũng đang nhận được sự chú ý khi các phương tiện truyền thông lớn đưa tin về cảnh quay camera an ninh CCTV ghi lại vào thời điểm đó. Được biết Nessman ngày trước làm tài xế xe tải, anh mất đi người yêu vào năm 2018 và rơi vào con đường lang thang, sống cuộc sống vô gia cư suốt 5 năm qua. Gần đây, anh đã đã trở lại Hesperia để phỏng vấn xin việc để bắt đầu một cuộc sống mới thì nhìn thấy nguy hiểm thót tim này.

Khi hành động giải cứu của Nessman được chia sẻ, có không ít người tán dương khen ngợi anh.

Đáp lại việc nhiều người gọi mình là 'anh hùng', Nessman chia sẻ: "Tôi chỉ hy vọng rằng hành động của mình sẽ tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn. Tôi chỉ biết ơn vì đã có mặt ở đó đúng thời điểm".