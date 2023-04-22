Đoạn video về một người lính cứu hỏa đưa 'trà sữa' cho cô gái đang chuẩn bị tự tử và giải cứu cô an toàn thu hút hàng ngàn lượt xem từ cộng đồng mạng.

Vào ngày 21/4 (giờ địa phương), kênh truyền thông Xibin TV của Trung Quốc đã đăng tải đoạn video ghi lại cảnh một người lính cứu hỏa dùng trí thông minh của mình để giải cứu an toàn cho cô gái 17 tuổi đang đi trên lan can sân thượng, có hành động tiêu cực. Ảnh: 快看视频 Video Đoạn video đã công bố được cho là quay trên nóc một tòa nhà cao tầng ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc vào thứ tư tuần trước (12/4).

Cô gái 17 tuổi, đang cố gắng nhảy khỏi mái nhà của một tòa nhà vì lí do căng thẳng bởi bất hòa với gia đình. Lực lượng cứu hỏa được điều động sau khi nhận được tin báo từ người dân đã cố gắng thuyết phục cô gái.

Ảnh: 快看视频 Video Khi đó, một anh lính cứu hỏa nghe nói cô gái thích uống trà sữa nên đã đến gần và đưa cho cô một ly trà sữa. Ảnh: 快看视频 Video Anh lính cứu hỏa cố gắng an ủi cô gái bằng ly trà sữa, còn cô gái cúi người xuống để với lấy ly trà sữa từ anh lính cứu hỏa. Ngay lúc đó anh đã nhanh chóng nắm lấy tay cô và cùng đồng đội giải cứu thành công. Ảnh: 快看视频 Video Ngay sau khi đoạn video được tung ra, hành động của anh lính cứu hỏa đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cư dân mạng địa phương, hành động của anh nhận về cơn mưa lời khen. Ảnh: 快看视频 Video Cư dân mạng xem video đã đưa ra nhiều bình luận như: - “Anh lính cứu hỏa thật tuyệt vời" - “Anh thật thông minh” - “Đội lính cứu hỏa đã cứu một mạng người” - “Hành động của anh lính cứu hỏa đã khiến cô gái suy nghĩ lại”

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