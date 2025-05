Nóng: Bắt đối tượng đội tóc giả, chích điện 2 người dân ở Phú Quốc khi chuẩn bị trốn vào đất liền

Theo thông tin báo Dân Việt, sáng 12/5, thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Kiên Giang, Tổ phó thường trực Tổ công tác thường trực bảo đảm an ninh trật tự tại Phú Quốc cho biết, đã bắt được đối tượng chích điện tấn công 2 người dân trên địa bàn Phú Quốc.