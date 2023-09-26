Cô gái chi gần 1,5 tỷ đồng để có đôi môi big size, muốn tiếp tục để lập kỷ lục Guinness Thế giới

Sofia Lips (27 tuổi) - người có ảnh hưởng, nhà sáng tạo nội dung đến từ Manchester (Anh) - thừa nhận đã chi 500.000 bảng Anh (gần 15 tỷ đồng) cho phẫu thuật thẩm mỹ , bao gồm chỉnh sửa ngực, tóc và mũi. Không chỉ vậy, cô đã chi tới 50.000 bảng Anh (gần 1.5 tỷ đồng) cho riêng đôi môi của mình.

Sofia Lips giải thích rằng cô kiếm lại tiền mà mình đã chi cho việc thẩm mỹ bằng cách quay phim quá trình bơm môi cho những khán giả quan tâm. Trên tài khoản Instagram cá nhân với 28.000 người theo dõi, Sofia Lips cũng thường xuyên cập nhật về các quy trình thẩm mỹ mới "độc lạ" của mình. Những người hâm mộ thì kêu gọi cô dừng lại, những người không thích thì gọi cô là "quái vật".

Nói về "đôi môi đầy đặn" của mình, cô chia sẻ: ""Đôi môi của tôi to và đầy đặn nhất từ ​​trước đến nay. Tôi tiêm môi hai tháng một lần và đã chi 50.000 bảng Anh (gần 1.5 tỷ đồng) cho riêng đôi môi của mình. Mặc dù sở hữu đôi môi lớn nhất ở Anh nhưng tôi chưa thực sự hài lòng, tôi muốn phá kỷ lục Guinness Thế giới là người có đôi môi lớn nhất thế giới vào năm 2024".

Sofia dự định sẽ tiêm filler hết mức có thể

Không phải ai cũng yêu mến vẻ ngoài của của Sofia, đặc biệt là đôi môi của cô, một số người cho rằng đã trở nên quá to. Thậm chí có người chế giễu cô là "quái vật". Bất chấp những lời chỉ trích, Sofia khẳng định diện mạo hiện tại của cô sẽ không thay đổi.