Đoạn clip gây bão mạng xã hội ghi lại hình ảnh thầy giáo đứng trước cổng trường lau sạch lớp trang điểm của từng nữ sinh được chia sẻ chóng mặt.

Nhiều trường học cấm nữ sinh trang điểm khi đến trường, thế nhưng không ít học sinh vẫn vi phạm. Không thể ngăn cản tình trạng này, một thầy giáo ở Trung Quốc đã chờ sẵn trước cổng trường, tự mình dùng khăn để lau mặt các nữ sinh vi phạm.

Theo hình ảnh trong đoạn clip gây bão mạng xã hội này, một thầy giáo đứng trước cổng trường với một chiếc khăn và xô nước. Những nữ sinh trang điểm đều bị thầy dùng khăn lau sạch. Mỗi khi lau xong, thầy giáo lại nhúng chiếc khăn vào nước, tiếp tục lau mặt em tiếp theo.

Ngay sau khi được chia sẻ, đoạn clip không chỉ trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội mà còn gây ra một cuộc tranh cãi. Hầu hết phụ huynh đều không tán thành việc học sinh trang điểm đi học. Họ không đồng ý cho con mình sử dụng mỹ phẩm quá sớm nên rất đồng tình với cách làm của giáo viên. Bên cạnh đó, có không ít người cho rằng thầy giáo quá nghiêm khắc với học sinh.

Đoạn clip ghi lại hình ảnh thầy giáo lau mặt từng nữ sinh gây bão mạng xã hội nhiều ngày liền - Ảnh cắt từ clip

“Học sinh cấp 2 đều còn rất nhỏ, không nên lạm dụng mỹ phẩm quá sớm. Thầy giáo làm như vậy cũng vì muốn tốt cho học sinh thôi”, một người dùng mạng xã hội hoàn toàn đồng ý với cách làm của giáo viên.

“Thầy giáo làm như vậy quả là có phần nghiêm khắc, thế nhưng thầy cô như cha mẹ, nên chắc chắn chỉ muốn tốt cho con. Có thể do các em trang điểm quá đậm nên thầy giáo phải làm vậy”, L.H thông cảm.

"Các em cũng đã lớn rồi, trang điểm là quyền tự do cá nhân, miễn không gây ảnh hưởng đến ai là được. Giáo viên này làm vậy, quả thật là thiếu tôn trọng các em", một số người lên tiếng chỉ trích cách làm của thầy giáo.

Được biết, sự việc này diễn ra tại một trường THCS ở vùng nông thôn huyện Tam Tuệ, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc.

Màn giấu quỹ đen đỉnh cao của ông chồng nhận 8 triệu lượt xem, gây bão mạng xã hội Để giấu quỹ đen, các ông chồng liên tục nghĩ ra những tuyệt chiêu mà các bà vợ không thể nào ngờ đến. Đoạn clip ghi lại màn giấu tiền kỳ công của ông chồng nhận được hơn 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội (MXH).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/clip-nu-sinh-xep-hang-dai-o-cong-truong-de-thay-giao-lau-sach-lop-trang-diem-gay-tranh-cai-342872.html