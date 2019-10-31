Màn giấu quỹ đen đỉnh cao của ông chồng nhận 8 triệu lượt xem, gây bão mạng xã hội

Để giấu quỹ đen, các ông chồng liên tục nghĩ ra những tuyệt chiêu mà các bà vợ không thể nào ngờ đến. Đoạn clip ghi lại màn giấu tiền kỳ công của ông chồng nhận được hơn 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội (MXH).
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Chuyện các ông chồng giấu quỹ đen không còn là chuyện mới. Sau nhiều lần bị vợ phát hiện, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại quá trình giấu tiền riêng hết sức công phu của một ông chồng. Chỉ sau vài ngày được đăng tải, đoạn clip gây bão mạng xã hội này đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem, 10 nghìn lượt chia sẻ và hơn 9 nghìn bình luận.
Ban đầu, người đàn ông này bỏ đồng tiền vào trong củ cà rốt, dùng hạt hướng dương và keo để dán lại. Tiếp theo, anh ta bỏ củ cà rốt vào trong quả dưa leo to rồi dán lại hệt như lần trước. Sau cùng, anh ta bỏ quả dưa leo vào tay vịn của ghế rồi sơn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi được đăng tải, đoạn clip không chỉ gây bão mạng xã hội Trung Quốc mà còn nhận được sự chú ý từ đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam. Bên dưới đoạn clip, không ít các ông chồng để lại bình luận bày tỏ sự thán phục với “người anh em” này. Thế nhưng một số người lại cho rằng, đoạn clip này làm chỉ để câu view, nếu áp dụng cách này ngoài đời không chỉ tốn thời gian mà còn tốn nhiều tiền bạc, công sức.
“Cực khổ như vậy, giao nộp cho khoẻ có khi được hưởng sự khoan hồng”, quá mệt mỏi với màn giấu tiền kỳ công, K.G khuyên ông chồng nên nộp hẳn tiền cho vợ.
“Khi bạn là thợ mộc chuyên nghiệp và cưới phải cô vợ là trưởng phòng điều tra, 1 bước giấu tiền cũng không được sai”, một bình luận hài hước từ người dùng mạng xã hội.
“Một pha xử lý hết sức cồng kềnh đến từ vị trí người chồng. Mấy anh đàn ông giấu tiền riêng tốn lắm công sức thế thì xin vợ cho rồi”, K.B bình luận.