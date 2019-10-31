Màn giấu quỹ đen đỉnh cao của ông chồng nhận 8 triệu lượt xem, gây bão mạng xã hội

Chuyện các ông chồng giấu quỹ đen không còn là chuyện mới. Sau nhiều lần bị vợ phát hiện, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại quá trình giấu tiền riêng hết sức công phu của một ông chồng. Chỉ sau vài ngày được đăng tải, đoạn clip gây bão mạng xã hội này đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem, 10 nghìn lượt chia sẻ và hơn 9 nghìn bình luận.

Ban đầu, người đàn ông này bỏ đồng tiền vào trong củ cà rốt, dùng hạt hướng dương và keo để dán lại. Tiếp theo, anh ta bỏ củ cà rốt vào trong quả dưa leo to rồi dán lại hệt như lần trước. Sau cùng, anh ta bỏ quả dưa leo vào tay vịn của ghế rồi sơn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ông chồng giấu quỹ đen trong củ cà rốt...

... rồi dùng keo và hạt hướng dương để che giấu - Ảnh cắt từ clip

Anh ta tiếp tục giấu củ cà rốt vào trong quả dưa leo to...

... cuối cùng là giấu vào trong tay vịn ghế - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip không chỉ gây bão mạng xã hội Trung Quốc mà còn nhận được sự chú ý từ đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam. Bên dưới đoạn clip, không ít các ông chồng để lại bình luận bày tỏ sự thán phục với “người anh em” này. Thế nhưng một số người lại cho rằng, đoạn clip này làm chỉ để câu view, nếu áp dụng cách này ngoài đời không chỉ tốn thời gian mà còn tốn nhiều tiền bạc, công sức.