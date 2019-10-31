Màn giấu quỹ đen đỉnh cao của ông chồng nhận 8 triệu lượt xem, gây bão mạng xã hội

Xã hội 31/10/2019 10:21

Để giấu quỹ đen, các ông chồng liên tục nghĩ ra những tuyệt chiêu mà các bà vợ không thể nào ngờ đến. Đoạn clip ghi lại màn giấu tiền kỳ công của ông chồng nhận được hơn 8 triệu lượt xem trên mạng xã hội (MXH).

Chuyện các ông chồng giấu quỹ đen không còn là chuyện mới. Sau nhiều lần bị vợ phát hiện, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại quá trình giấu tiền riêng hết sức công phu của một ông chồng. Chỉ sau vài ngày được đăng tải, đoạn clip gây bão mạng xã hội này đã nhận được hơn 8 triệu lượt xem, 10 nghìn lượt chia sẻ và hơn 9 nghìn bình luận.

Ban đầu, người đàn ông này bỏ đồng tiền vào trong củ cà rốt, dùng hạt hướng dương và keo để dán lại. Tiếp theo, anh ta bỏ củ cà rốt vào trong quả dưa leo to rồi dán lại hệt như lần trước. Sau cùng, anh ta bỏ quả dưa leo vào tay vịn của ghế rồi sơn lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

giau quy den 1
Ông chồng giấu quỹ đen trong củ cà rốt...
giau quy den 2
... rồi dùng keo và hạt hướng dương để che giấu - Ảnh cắt từ clip
giau quy den 3
Anh ta tiếp tục giấu củ cà rốt vào trong quả dưa leo to...
giau quy den 4
... cuối cùng là giấu  vào trong tay vịn ghế - Ảnh cắt từ clip

Sau khi được đăng tải, đoạn clip không chỉ gây bão mạng xã hội Trung Quốc mà còn nhận được sự chú ý từ đông đảo người dùng mạng xã hội Việt Nam. Bên dưới đoạn clip, không ít các ông chồng để lại bình luận bày tỏ sự thán phục với “người anh em” này. Thế nhưng một số người lại cho rằng, đoạn clip này làm chỉ để câu view, nếu áp dụng cách này ngoài đời không chỉ tốn thời gian mà còn tốn nhiều tiền bạc, công sức.

“Cực khổ như vậy, giao nộp cho khoẻ có khi được hưởng sự khoan hồng”, quá mệt mỏi với màn giấu tiền kỳ công, K.G khuyên ông chồng nên nộp hẳn tiền cho vợ.

“Khi bạn là thợ mộc chuyên nghiệp và cưới phải cô vợ là trưởng phòng điều tra, 1 bước giấu tiền cũng không được sai”, một bình luận hài hước từ người dùng mạng xã hội.

“Một pha xử lý hết sức cồng kềnh đến từ vị trí người chồng. Mấy anh đàn ông giấu tiền riêng tốn lắm công sức thế thì xin vợ cho rồi”, K.B bình luận.

Chồng vừa xin tiền đổ xăng, vợ đã phát hiện quỹ đen cả chục triệu, các mẹ bảo nên xử lý sao cho ngàu?

Chồng vừa xin tiền đổ xăng, vợ đã phát hiện quỹ đen cả chục triệu, các mẹ bảo nên xử lý sao cho ngàu?

1001 cách xử lý quỹ đen của chồng đã được cộng đồng mạng nhanh chóng đưa ra để hỗ trợ mẹ trẻ này.

Xem thêm
Từ khóa:   Trung Quốc đàn ông giấu tiền riêng clip gây bão mạng xã hội

TIN MỚI NHẤT

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 1 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 2 giờ 24 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 3 giờ 24 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 4 giờ 24 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Đúng 13 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tắm thuốc nam không rõ nguồn gốc, da toàn thân tổn thương nặng

Tin y tế 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

Đúng 20h hôm nay, ngày 12/10/2026, 3 con giáp được Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều viên mãn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản