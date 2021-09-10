Chồng 'đứng ngồi không yên' trước phòng sinh, sững sờ không nói nên lời khi cánh cửa bật mở

Thế giới 10/09/2021 12:34

Người chồng lo lắng chờ đợi vợ, nghĩ sẽ lao đến an ủi chị khi cửa phòng sinh mở ra, ngờ đâu lại được chứng kiến cảnh tượng đầy ngỡ ngàng.

Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, khoảnh khắc chào đón thiên thần ra đời là thiêng liêng nhất đối với những ông bố bà mẹ. Mới đây, một câu chuyện người chồng đưa vợ đi sinh khiến nhiều người dở khóc dở cười.

Khi anh Ngô đang hồi hộp chờ đợi trước cửa phòng sinh, mãi đến khi nhận được tin báo mẹ tròn con vuông, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Ngô không ngừng hướng mắt nhìn về phía cửa phòng để chờ đón khoảnh khắc đón vợ con.

Trong bụng anh cũng thầm nghĩ, vợ sau sinh sẽ rất mệt và yếu, được y tá đưa ra ngoài bằng xe lăn. Sau đó, anh sẽ chạy tới ôm lấy an ủi và cảm ơn vợ vì chị làm được điều quá tuyệt vời như trong phim thường thấy. 

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với hiện tại. Cửa phòng chợt nhưng không phải y tá đẩy sản phụ ra ngoài mà trái lại, vợ anh lại là người mở cửa, bước chân nhanh nhẹn và khỏe mạnh như chưa từng trải qua cảm giác đau đớn sinh con. Chị còn đứng giữ cửa để y tá bế con ra ngoài.

phong sinh
Vợ anh Ngô khỏe mạnh mở cánh cửa phòng sinh, rồi giữ của để y tá bế đứa con mới sinh ra ngoài

Cảnh tượng trong mơ xoa dịu nỗi đau của vợ trong đầu anh Ngô tan biến. Anh không khỏi choáng váng, xem lẫn một chút hụt hẫng nhưng cũng có chút buồn cười. Một lát sau, cả gia đình anh cùng nhau đi bộ về phòng bệnh để nghỉ ngơi.

Quá trình này được anh Ngô quay hình lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng tới gia đình anh Ngô. Một số khác lại nhắc nhở anh Ngô không nên vì vậy mà lơ là việc chăm sóc vợ vì dù sao người vợ cũng đã mất nhiều máu, hao tổn sức lực sau sinh, rất cần được bồi bổ và quan tâm chu đáo.

 

Bé gái 12 tuổi mang thai và sinh con, danh tính 'tác giả' của đứa bé khiến dư luận kinh hãi tột cùng

Bé gái 12 tuổi mang thai và sinh con, danh tính 'tác giả' của đứa bé khiến dư luận kinh hãi tột cùng

Vụ ấu dâm nghiêm trọng với trẻ chỉ mới 12 tuổi đến mức mang thai và sinh con thế nhưng gia đình của đứa trẻ vẫn coi như bình thường khiến mọi người không khỏi ngạc nhiên và bất bình.

Xem thêm
Từ khóa:   chồng đợi vợ trước phòng sanh đợi vợ trước phòng sanh Bà bầu sinh con

TIN MỚI NHẤT

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 1 giờ 17 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Những giọt nước mắt trong hôn nhân và khoảnh khắc khiến tôi hoàn toàn thay đổi suy nghĩ

Tâm sự Eva 2 giờ 17 phút trước
Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Cuối ngày hôm nay (9/10/2026), 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Cuộc va chạm bất ngờ trên phố và lý do không ai ngờ tới từ cô gái lạ mặt

Tâm sự gia đình 3 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Nỗi bàng hoàng của con dâu khi mẹ chồng bất ngờ đòi lại quà cưới ngay trong phòng kín

Tâm sự Eva 4 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 5 giờ 17 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 6 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích