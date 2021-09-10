Chồng 'đứng ngồi không yên' trước phòng sinh, sững sờ không nói nên lời khi cánh cửa bật mở

Người chồng lo lắng chờ đợi vợ, nghĩ sẽ lao đến an ủi chị khi cửa phòng sinh mở ra, ngờ đâu lại được chứng kiến cảnh tượng đầy ngỡ ngàng.

Sau 9 tháng 10 ngày mang thai, khoảnh khắc chào đón thiên thần ra đời là thiêng liêng nhất đối với những ông bố bà mẹ. Mới đây, một câu chuyện người chồng đưa vợ đi sinh khiến nhiều người dở khóc dở cười.

Khi anh Ngô đang hồi hộp chờ đợi trước cửa phòng sinh, mãi đến khi nhận được tin báo mẹ tròn con vuông, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Ngô không ngừng hướng mắt nhìn về phía cửa phòng để chờ đón khoảnh khắc đón vợ con.

Trong bụng anh cũng thầm nghĩ, vợ sau sinh sẽ rất mệt và yếu, được y tá đưa ra ngoài bằng xe lăn. Sau đó, anh sẽ chạy tới ôm lấy an ủi và cảm ơn vợ vì chị làm được điều quá tuyệt vời như trong phim thường thấy.

Tuy nhiên, thực tế lại khác xa với hiện tại. Cửa phòng chợt nhưng không phải y tá đẩy sản phụ ra ngoài mà trái lại, vợ anh lại là người mở cửa, bước chân nhanh nhẹn và khỏe mạnh như chưa từng trải qua cảm giác đau đớn sinh con. Chị còn đứng giữ cửa để y tá bế con ra ngoài.

Vợ anh Ngô khỏe mạnh mở cánh cửa phòng sinh, rồi giữ của để y tá bế đứa con mới sinh ra ngoài

Cảnh tượng trong mơ xoa dịu nỗi đau của vợ trong đầu anh Ngô tan biến. Anh không khỏi choáng váng, xem lẫn một chút hụt hẫng nhưng cũng có chút buồn cười. Một lát sau, cả gia đình anh cùng nhau đi bộ về phòng bệnh để nghỉ ngơi.

Quá trình này được anh Ngô quay hình lại và đăng tải lên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người. Nhiều cư dân mạng đã gửi lời chúc mừng tới gia đình anh Ngô. Một số khác lại nhắc nhở anh Ngô không nên vì vậy mà lơ là việc chăm sóc vợ vì dù sao người vợ cũng đã mất nhiều máu, hao tổn sức lực sau sinh, rất cần được bồi bổ và quan tâm chu đáo.

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