Người mẹ nghĩ sẽ khó mà có chuyện xảy ra trong khoảng thời gian ngắn như thế. Thế nhưng sau khi trở ra, bà mẹ đã cạn lời hoàn toàn với cú 'plot twist' mà cậu con trai nghịch ngợm dành cho mình.

Bất cứ ai làm cha mẹ đều hiểu thế nào là "đằng sau sự yên lặng chính là bão tố". Nếu thấy trẻ đột nhiên yên ắng hơn bình thường, cha mẹ cứ chuẩn bị tinh thần dọn dẹp bãi chiến trường đi là vừa! Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc đã chia sẻ hình ảnh về "tai nạn thảm khốc" xảy ra với chiếc tivi của gia đình cô. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô vào bếp rửa bát mà cậu con trai nghịch ngợm đã kịp gây ra một vụ thiệt hại kinh tế lớn cho bố mẹ.

Theo Sina, sau khi ăn tối xong, người mẹ vào bếp rửa bát, để cậu con trai nhỏ chơi ngoài phòng khách. Rửa bát xong, người mẹ quay lại phòng khách và hoàn toàn sốc nặng với cảnh tượng trước mắt. Cậu con trai đang đứng ngẩn người trên kệ tivi, còn chiếc tivi nằm úp mặt trên sàn "bất tỉnh nhân sự".

Bé trai đứng ngẩn người trên kệ tivi - Ảnh: Sina Còn chiếc tivi thì 'bất tỉnh nhân sự' trên sàn nhà - Ảnh: Sina Có lẽ cậu bé trèo lên kệ ti vi chơi, rồi chẳng may đẩy chiếc tivi rơi xuống đất. Cứ nghĩ tới số tiền sửa tivi hoặc mua tivi mới, người mẹ lại thở ngắn than dài. Tuy nhiên bà mẹ này không nổi giận hay dùng đòn roi với con. Bởi trẻ còn quá nhỏ để nhận thức được chiếc tivi đắt tiền thế nào. Đối với trẻ, việc làm hỏng chiếc tivi cũng không khác làm vỡ cái chén, cái ly là bao. Hẳn bà mẹ này sẽ phải tốn một khoản tiền đáng kể cho chiếc tivi - Ảnh: Sina Chính vì vậy, cha mẹ nên hỏi han trẻ một cách kiên nhẫn về những gì đã xảy ra và để con tự mô tả lại quá trình sự việc. Sau đó giảng giải cho con hiểu đó là một việc làm sai, cụ thể sai ở đâu và sai thế nào. Khi trẻ đã hiểu được mức nghiêm trọng của lỗi lầm mình gây ra, hãy đưa ra hình thức trách phạt hợp lý như không mua đồ chơi cho con, không cho trẻ được xem những chương trình yêu thích trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu cha mẹ chỉ một mực quát mắng bé, con sẽ không hiểu được tại sao mình bị phạt, lần sau rất có thể sẽ lại tái phạm hành động sai trái.

Mẹ khoe ảnh hai cha con nằm ngủ như 'copy - paste' lẫn nhau khiến dân mạng cười xỉu Nhìn hai cha con nằm ngủ không khác gì nhau, dân mạng cho rằng đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói 'giỏ nhà ai, quai nhà nấy'.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cho-con-trai-choi-mot-minh-de-di-rua-bat-vai-phut-sau-me-tro-ra-thi-thay-canh-chiec-tivi-gap-nan-tham-khoc-371809.html