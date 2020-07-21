Mẹ khoe ảnh hai cha con nằm ngủ như 'copy - paste' lẫn nhau khiến dân mạng cười xỉu

Thế giới 21/07/2020 14:38

Nhìn hai cha con nằm ngủ không khác gì nhau, dân mạng cho rằng đây chính là ví dụ điển hình cho câu nói 'giỏ nhà ai, quai nhà nấy'.

Hình ảnh những đứa con giống bố từ cái dáng ngủ khiến không ít mẹ bỉm sữa phải gật đầu công nhận "giỏ nhà nào quai nhà ấy" và cho rằng mình chỉ là thân phận "đẻ thuê" khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Mới đây, một bà mẹ người Trung Quốc chia sẻ hình ảnh dáng ngủ cực ngộ nghĩnh của chồng và con trai thu hút sự chú ý của mọi người. 

Người mẹ cho biết, mỗi lần vào phòng ngủ cô lại bắt gặp hai cha con nằm ngủ với tư thế như "copy - paste" lẫn nhau. Tuy mỗi hôm lại ngủ một tư thế khác nhau nhưng cha cứ ngủ tư thế nào là cậu con lại làm y chang vậy. Khi cha nằm nghiêng phải con cũng nghiêng sang phải, cha nằm ngửa khoanh hai chân lại, con cũng khoanh chân. Cha nằm sấp chổng mông lên trời, con cũng y xì đúc.

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Hình ảnh cha nào con nấy khiến dân mạng không thể nhịn cười - Ảnh: Sina

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Ngay cả đến dáng ngủ oái oăm này, hai cha con cũng giống nhau như lột - Ảnh: Sina

Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh gây bão mạng và nhận được hàng ngàn bình luận hài hước: "Khỏi cần xét nghiệm ADN cũng biết đúng là bố con đây rồi"; "Có cần thiết phải sao y bản chính như vậy không"; "Hiện tượng này khoa học vẫn chưa giải thích được"; "Buồn cười quá. Đến dáng ngủ cũng là gen trội, di truyền toàn bộ luôn"...

Loạt ảnh chứng minh tình yêu cha mẹ dành cho con là vĩ đại nhất trên đời, ai xem xong cũng phải bật khóc xúc động

Loạt ảnh chứng minh tình yêu cha mẹ dành cho con là vĩ đại nhất trên đời, ai xem xong cũng phải bật khóc xúc động

Tình yêu cha mẹ dành cho con cái luôn là thứ tình cảm thiêng liêng và thuần khiết nhất, không gì có thể sánh nổi.

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Từ khóa:   Trung Quốc hình ảnh hài hước hình ảnh gây bão mạng

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