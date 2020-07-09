Loạt ảnh chứng minh tình yêu cha mẹ dành cho con là vĩ đại nhất trên đời, ai xem xong cũng phải bật khóc xúc động

Mới đây, trang Sohu chia sẻ loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc thiêng liêng giữa cha mẹ và con cái khiến nhiều người xúc động.

Trên đời này, tình yêu cha mẹ dành cho con cái là thứ tình cảm cao quý và thiêng liêng nhất. Công ơn sinh thành của cha mẹ là vô bờ bến, không chỉ nuôi dạy ta khôn lớn nên người mà còn hy sinh tất cả vì con cái, là điểm tựa vững chải cho mỗi người con.

Một người đàn ông có vẻ ngoài hốc hác đang lặng nhìn hai con gái ăn gà rán, còn bản thân anh thì không gọi món gì. Anh nói với con rằng anh không đói, nhưng thực tế là anh không còn tiền trong túi.

Bức ảnh được ghi lại trong một buổi chiều mùa đông ảm đạm. Người cha cởi chiếc áo bông dày của mình mặc lên người con. Dù đang run rẩy vì lạnh, anh vẫn nhìn con với ánh mắt âu yếm, đồng thời canh chừng bước chân vì sợ chiếc áo quá dài có thể làm con vấp ngã.

Khi lớn lên chúng ta mới hiểu cha mẹ mình nói dối nhiều như thế nào. "Mẹ không thích món này", "Mẹ no rồi", "Cha không đói"...

Mẹ đứng 11 tiếng trên tàu vì nhường ghế cho con - Ảnh: Sohu

Bà mẹ này chỉ đủ tiền mua một chỗ ngồi trên tàu hỏa. Để con được nằm ngủ thoải mái, người mẹ đã đứng suốt 11 tiếng đồng hồ. Vòng tay mẹ mãi mãi là nơi ấm áp và an toàn nhất trên đời.

Người phụ nữ lao công đưa con đi làm - Ảnh: Sohu

Không có điều kiện gửi con nên bà mẹ này buộc phải đưa con đi làm. Cậu bé chơi rất ngoan trong suốt quá trình mẹ quét dọn đường phố. Sợi dây đỏ mong manh, nhưng tình yêu mẹ dành cho con thì luôn luôn vững vàng, chắc chắn.

Mẹ vừa cõng hàng vừa địu con - Ảnh: Sohu

Tại ga xe lửa Nam Xương, Giang Tây (Trung Quốc), người phụ nữ cõng một bao hàng khổng lồ trên lưng, trước ngực địu con nhỏ đang ngủ say. Hai mẹ con đang tất bật về quê đón Tết. Phụ nữ vốn yếu đuối nhưng vì con có thể trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì.

Đứa trẻ ngủ ngon lành trên lưng mẹ - Ảnh: Sohu

Đứa trẻ đang ngủ say trên lưng mẹ, không biết mẹ đang gồng mình mưu sinh để mang lại cho con cuộc sống tốt đẹp nhất. Hai xô vữa xi măng nặng thì có nặng, cũng chẳng nặng bằng tình cảm mẹ dành cho con.

Vạn Lý Trường Thành có hùng vĩ đến mấy cũng không bằng tình mẹ - Ảnh: Sohu

Cậu bé trong ảnh bị bệnh teo cơ bẩm sinh nên không thể đi lại như người bình thường. Vào ngày sinh nhật, cậu ước được tham quan Vạn Lý Trường Thành. Người mẹ đã cõng con suốt quãng đường đi mà không tỏ ra mệt nhọc một chút nào. Đối với thế giới mẹ chỉ là người bình thường nhưng đối với con, mẹ chính là siêu anh hùng.

Mẹ cho con bú sau tai nạn giao thông - Ảnh: Sohu

Trong vụ tai nạn ở Vân Nam, Trung Quốc, người mẹ đã dùng thân mình che chở cho con khiến bản thân bị thương nặng. Ngay cả trong lúc đau đớn nhất, cô vẫn muốn được cho con bú để con biết được dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, mẹ vẫn sẽ bảo vệ con.

Mẹ chạy bộ 10km mỗi ngày để có thể thực hiện phẫu thuật ghép gan cho con - Ảnh: Sohu

Con trai 10 tuổi của người phụ nữ này bị bệnh và cần phải ghép gan. Theo yêu cầu của bác sĩ, người mẹ phải giảm khoảng 6kg thì mới có thể làm phẫu thuật ghép gan cứu con. Người phụ nữ 36 tuổi đã chạy bộ mỗi ngày khoảng 10km để giảm cân nhanh nhất có thể. Cuối cùng ca phẫu thuật thành công, đứa trẻ được cứu sống nhờ 1/3 lá gan của mẹ. 10 năm trước mẹ cho con sự sống, 10 năm sau mẹ bất chấp cả tính mạng để giữ lại hơi thở cho con.

Người mẹ dành những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời để đan thật nhiều quần len cho con trai - Ảnh: Sohu

Một người phụ nữ nghèo ở Cát Lâm (Trung Quốc) bị ung thư xương giai đoạn cuối. Bác sĩ nói cô chỉ còn sống được khoảng 1 năm nữa. Trong suốt quãng thời gian cuối đời, người mẹ đã tự tay đan hàng chục chiếc quần len với đủ các kích cỡ lớn nhỏ. Số quần này đủ cho đứa trẻ mặc đến tuổi trưởng thành. Mùa đông không có mẹ chắc sẽ còn lạnh hơn nữa. Dù không thể ở cạnh, mẹ vẫn sẽ sưởi ấm cho con.

Những phần da loang lổ trên cơ thể có thể xấu xí đối với người ngoài, nhưng lại là niềm tự hào của mẹ vì đã cứu được con - Ảnh: Sohu

Một bé trai ở huyện Hành Đường, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) bị bệnh ngoài da và buộc phải ghép da. Mẹ của cậu bé đã cắt gần hết da ở phần bụng, mông, lưng để ghép cho con. Thậm chí để giảm chi phí điều trị, cô đã ra viện ngay sau 4 ngày phẫu thuật dù cơ thể vẫn còn vô cùng đau đớn.

Mẹ sẵn sàng vứt bỏ lòng tự trọng vì con - Ảnh: Sohu

Cách đây không lâu, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh người phụ nữ vừa ôm con trên tay vừa lết trên Đại lộ Quảng Châu (Trung Quốc), bất chấp ánh nhìn khinh miệt của những người xung quanh.

Hóa ra con của cô bị bệnh về mắt nhưng cô không có tiền điều trị. Sau khi đăng tin cầu cứu trên MXH, một dân mạng đã yêu cầu người mẹ này phải vừa bế con vừa lết trên đường, nếu làm được người đó sẽ cho cô 20.000 nhân dân tệ (khoảng 67 triệu đồng). Người mẹ đã chấp nhận vứt bỏ lòng tự trọng để lấy tiền chữa bệnh cho con.

Con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con - Ảnh: Sohu

Nam thanh niên làm việc ở thành phố, thỉnh thoảng mới về quê thăm cha mẹ già. Trước đây mỗi lần rời khỏi nhà anh đều vô cùng vội vã vì sợ bị lỡ xe khách. Đến khi mua được xe hơi, anh mới phát hiện sau khi mình rời khỏi nhà, bố mẹ đều đi theo anh một quãng đường rất dài. Vậy nên con dù lớn vẫn là con của mẹ, đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.

Người cha tặng của hồi môn đặc biệt cho con gái trong lễ cưới - Ảnh: Sohu

Sau khi tiếng nhạc đám cưới cất lên, người cha bị liệt phải ngồi xe lăn trong nhiều năm qua đột nhiên đứng dậy, cầm tay cô dâu đưa vào lễ đường.

Tất cả mọi người kể cả cô dâu đều sốc nặng. Hóa ra trước khi lễ cưới diễn ra khoảng nửa năm, cụ ông đã bí mật tập đi với bác sĩ trị liệu. Những giọt nước mắt hạnh phúc của con gái khiến người cha già vô cùng mãn nguyện và cảm thấy tất cả những đau đớn trong suốt nửa năm qua thực sự xứng đáng.